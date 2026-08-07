Las nubes podrían interferir en la observación del eclipse del próximo 12 de agosto desde la Región de Murcia

El eclipse parcial podrá verse sin problemas desde todos los puntos de la Región de Murcia. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de que en algunas zonas del tercio este peninsular, donde se incluye la Región, podrían tener lugar intervalos de nubosidad que impidan la correcta observación de este curioso fenómeno.

Indicaron que durante la tarde del 12 de agosto podrían aparecer estas nubes, especialmente en el interior del territorio. Por otro lado, podría llegar nubosidad alta desde el norte de África, aunque, en este caso, el eclipse se debería poder ver sin problemas porque "este tipo de nubes no ocultan lo que hay detrás".

Todo esto lo recogen en el primer boletín para la tarde del día 12. Concretamente, explican que "se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en regiones del tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía, donde también penetrará nubosidad de tipo alto proveniente de África". No obstante, los referentes de la meteorología en España aclaran que actualizarán diariamente las condiciones del tiempo para este día especial. En otras palabras, habrá variaciones.

En cuanto al riesgo de incendios forestales, el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) sitúa a la Región de Murcia en nivel moderado para el 12 de agosto, una situación más favorable que la prevista para buena parte de la Península, donde predominarán los niveles muy alto o extremo.

Nubosidad para el resto de España

En su previsión de nubosidad, detalla que al final de la tarde, "en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y con mayor incertidumbre en litorales de Galicia y Alborán".

En Canarias habrá "intervalos de nubes bajas en vertiente norte de las islas de mayor relieve" y habrá "cielos despejados en general en el resto del país".

Predicción general

En su predicción general, avanza que ese día el tiempo vendrá "marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados" y "únicamente en el área cantábrica y zonas del litoral gallego y de Alborán se prevé que predominen los cielos nubosos".

La nubosidad mencionada podría conllevar "alguna tormenta o chubasco aislado poco importante en zonas de montaña del citado tercio este peninsular, con mayor probabilidad en Pirineos y Sistemas Béticos orientales", ha precisado.

"Por lo demás no se prevén precipitaciones" mientras que en Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en vertientes norte de las islas montañosas y despejados en el resto.

Las temperaturas máximas ascenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte del país y solo habrá descensos ligeros en el Estrecho, norte de Galicia y Cantábrico. Además, se superarán los 35 grados en la mayor parte del interior salvo el norte de Galicia y cantábrico, así como en Baleares y localmente en Canarias.

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Soplará un viento flojo en general en la península y Baleares, con intervalos moderados en el Estrecho y litorales de Galicia mientras que en Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.