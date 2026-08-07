El mercado de coches de segunda mano se enfría en la Región y las ventas caen un 7%

La Región de Murcia vendió 8.550 vehículos de segunda mano en julio, un 7% menos que el año anterior. De esa cifra, 7.429 fueron turismos (-7,4%) y 1.121 furgonetas (-4,5%). En el cómputo del año, sin embargo, la tendencia es positiva: 56.995 transferencias, un 1,4% más que en 2025, con los turismos subiendo un 1,1% y las furgonetas un 2,7%.

A nivel nacional, el retroceso de julio fue mucho más suave, del 0,4%, con 227.653 vehículos transferidos, de los que 195.180 fueron turismos y 32.473 furgonetas. En lo que va de año, el mercado nacional crece un 2%, hasta 1.512.146 unidades.

Por comunidades autónomas, julio dejó un panorama mayoritariamente negativo: solo Madrid, Castilla-La Mancha y País Vasco lograron subir sus ventas de turismos, mientras que el resto —incluida Murcia— cerró el mes en números rojos, con Cantabria a la cabeza de los descensos.

El desglose por antigüedad confirma un cambio de tendencia hacia los vehículos más recientes. En turismos, las ventas caen con fuerza entre los coches de 6 a 10 años (-4,7%). En cambio, suben los de menos de un año (+3,3%) y, sobre todo, los de entre uno y dos años, que se disparan un 24,2%.

En cuanto a motorización, el mercado de ocasión sigue dominado con claridad por los motores de combustión, que representan el 82,9% de las ventas. Aun así, se aprecia un avance sostenido de las alternativas más eficientes: los turismos eléctricos crecieron un 31,5% en julio y los híbridos enchufables de gasolina, un 47,3%.

Eric Iglesias, presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), aprovechó los datos para cargar contra la política de ayudas del Gobierno. Según explicó, el Ejecutivo no ha respondido a la propuesta del PP de acelerar el Plan de Renovación, que incluía tanto los vehículos de combustión como los de segunda mano. Tampoco los usados con etiqueta cero de menos de dos años se han beneficiado de las nuevas ayudas al eléctrico que entraron en vigor el pasado 4 de agosto. Iglesias añadió también que la reducción de las cuantías y las nuevas limitaciones dificultarán además que muchos turismos nuevos con etiqueta cero puedan optar a la ayuda máxima de 4.500 euros.