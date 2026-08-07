Fedea vuelve a situar a la Región de Murcia como la comunidad peor financiada: un murciano recibe 977 euros menos que un cántabro

La Región de Murcia vuelve a ser la comunidad autónoma peor financiada de España, según el informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente al ejercicio 2024.

El estudio cifra la financiación efectiva de la Región en 3.372 euros por habitante ajustado, frente a los 3.666 euros de media de las comunidades de régimen común. Esto supone que la Región de Murcia recibe 294 euros menos por habitante ajustado, una diferencia que, aplicada a la población ajustada de la Región, equivale a cerca de 455 millones de euros menos al año.

La brecha es todavía mayor respecto a Cantabria, la comunidad mejor financiada, que dispone de 4.349 euros por habitante ajustado. Son 977 euros más que la Región de Murcia, lo que supone una diferencia global de unos 1.512 millones de euros anuales.

Pasan los años, llegan más recursos al sistema, pero la injusticia permanece Marisa López Aragón — Consejera de Hacienda

Los expertos señalan que el volumen total de la financiación definitiva de las comunidades de régimen común experimentó en 2024 un incremento de unos 14.400 millones de euros (un 9,45%) con respecto a 2023, muy por encima del 2,8% de inflación registrado ese año, lo que supone un aumento apreciable de la financiación autonómica en términos reales (en torno a 6,5 puntos porcentuales). "El avance se debe sobre todo al fuerte crecimiento de la recaudación tributaria homogénea que aumentó en un 10,3%", declaran en el informe. Pese a la mayor entrada de ingresos, Fedea constata que la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía mantienen las últimas posiciones en la cola inferior de la distribución.

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, señaló que "el informe vuelve a acreditar con datos objetivos e independientes una injusticia que se mantiene año tras año: los murcianos reciben menos recursos para sostener los mismos servicios públicos que el resto de españoles".

Marisa López Aragón es la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de la Región de Murcia. / CARM

La consejera subrayó que "pasan los años, aumenta la recaudación y llegan más recursos al sistema, pero la injusticia permanece. El Gobierno de España conoce perfectamente esta situación y sigue sin afrontar una reforma que lleva pendiente más de una década".

Deuda generada por la insuficiencia de recursos

"La infrafinanciación obliga a la Comunidad a realizar un mayor esfuerzo presupuestario y a recurrir al endeudamiento para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales", apuntó la titular autonómica de Hacienda. En este sentido, López Aragón recordó que, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el 95,5% de la deuda regional tiene su origen en la insuficiencia de recursos generada por el sistema de financiación autonómica.

"El Gobierno de España no puede continuar retrasando una solución mientras negocia acuerdos particulares con determinados territorios. El nuevo modelo debe pactarse entre todas las comunidades autónomas, con transparencia, criterios objetivos y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera", defendió.

San Esteban reclama la revisión de la población utilizada para calcular la financiación, ya que el Estado habría dejado fuera a más de 100.000 residentes

La consejera remarcó que "la Región de Murcia no reclama privilegios ni recibir más que nadie. Exige dejar de ser la peor financiada y contar con recursos suficientes para prestar los mismos servicios públicos que el resto de España".

La próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se debe tratar la reforma del sistema de financiación autonómica, está prevista para el 4 de septiembre. El Gobierno regional espera que el Ministerio de Hacienda aproveche el aplazamiento del encuentro para estudiar las alegaciones presentadas por las comunidades a la propuesta de reforma del sistema de financiación.

Entre las alegaciones registradas por la comunidad murciana figura la revisión de la población utilizada para calcular las necesidades de financiación, ya que el Estado habría dejado fuera del cómputo a más de 100.000 personas residentes en la Región de Murcia que utilizan los servicios públicos, además de reclamar que los fondos vinculados al cambio climático se distribuyan con criterios que tengan en cuenta factores como la sequía, la escasez de agua o la desertificación.