Elena Casado, secretaria de Igualdad del PSRM: “Es miserable que el Partido Popular utilice un asesinato machista para intentar obtener rédito político”

La secretaria de Igualdad del PSRM-PSOE, Elena Casado, ha atacado duramente al Partido Popular y Miriam Guardiola. Ha calificado de "miserable que los populares haya utilizado el último asesinato machista ocurrido en la Región de Murcia para confrontar políticamente y tratar de obtener rédito de un crimen que ha causado un inmenso dolor a una familia".

Casado ha criticado las declaraciones realizadas por la diputada del Partido Popular Miriam Guardiola, que, ha afirmado, “demuestran un absoluto desconocimiento del sistema VioGén, así como una absoluta falta de escrúpulos al utilizar este brutal crimen machista para atacar políticamente”.

“Las declaraciones de Miriam Guardiola son indecentes. No todo vale. Hay líneas rojas que nunca deberían traspasarse y utilizar un asesinato machista para hacer política es una de ellas”, ha señalado la responsable de Igualdad del PSRM-PSOE.

Casado ha asegurado que “Miriam Guardiola se ha retratado a sí misma con estas declaraciones y representa la peor cara de la política, aquella que es capaz de utilizar el dolor de una familia y las consecuencias más terribles de la violencia machista para intentar obtener un beneficio partidista”.

“En lugar de utilizar un asesinato machista para confrontar, lo que deberían hacer todos los responsables políticos es mostrar respeto hacia la víctima, acompañar a su familia y trabajar para acabar con una violencia que sigue destrozando vidas”, ha afirmado.

Casado ha lamentado que “el Partido Popular no tenga suficiente con pactar continuamente con quienes niegan la existencia de la violencia machista, sino que ahora también pretenda sacar rédito político de sus peores consecuencias”. En este sentido, ha reclamado al Partido Popular “responsabilidad y altura de miras” ante una violencia que requiere del compromiso de todas las instituciones y de todas las fuerzas políticas democráticas.

Desde el PSRM-PSOE, Casado ha reiterado “la más firme condena a la violencia machista” y ha trasladado “el más sentido pésame a la familia y seres queridos de la víctima en estos momentos de inmenso dolor”.

“Frente a quienes pretenden utilizar la violencia machista para hacer política, desde el Partido Socialista vamos a seguir trabajando para proteger a las mujeres, combatir todas las formas de violencia de género y construir una sociedad en la que ninguna mujer tenga que vivir con miedo”, ha señalado. “No descansaremos hasta erradicar la violencia de género, en todas sus manifestaciones, de nuestra sociedad”, ha concluido la secretaria de Igualdad del PSRM-PSOE.