Eclipse solar
El eclipse del 12 de agosto no será el único que se verá desde la Región de Murcia: apunta esta fecha de 2027
Entre 2026 y 2028 tendrá lugar una secuencia excepcional de fenómenos astronómicos conocida como Trío Ibérico de Eclipses
Todas las miradas apuntan al 12 de agosto como la fecha señalada para disfrutar de un eclipse que raramente se suele dar. Pero en este caso, no es la única fecha que se avista en el horizonte. El de este mes es uno de los eventos que forman parte del denominado Trío Ibérico de Eclipses, que comienza este año y termina en 2028.
El segundo eclipse solar tendrá lugar el próximo 2 de agosto de 2027. Desde la Región de Murcia, se podrá dislumbrar nuevamente de forma parcial, con una cobertura que irá desde el 92% al 99%. Los municipios de Lorca o Puerto Lumbreras serán los que mayor visibilidad tengan.
La franja en la que se disfrutará de forma total quedará reservada al litoral andaluz. Ciudades como Málaga, Cádiz o las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, serán las afortunadas en este caso.
Para dislumbrar el evento en su totalidad, la ubicación más cercana para los murcianos será la costa occidental de la vecina provincia de Almería. El eclipse tendrá lugar por la mañana, en torno a las 10.50 horas, por lo que la elevación del Sol facilitará la observación del eclipse.
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