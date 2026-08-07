Cartagena será el epicentro de la epidemiología y la salud pública de la Península Ibérica en 2027

Cartagena se convertirá del 23 al 25 de junio de 2027 en el epicentro de la epidemiología y la salud pública de la Península Ibérica con la celebración conjunta del 41 Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología y el 27 Congreso de la Sociedad Portuguesa de Epidemiología. La Región de Murcia ya acogió en el año 2001 la celebración del congreso de la Sociedad Española de Epidemiología, que se celebró en Murcia, por lo que esta edición supone su regreso después de más de dos décadas.

Bajo el lema ‘Epidemiología y evidencia: faros para una salud global sin fronteras’, el congreso se centrará en el papel de la evidencia científica como guía para afrontar los grandes desafíos actuales de la salud pública. También tendrán un papel destacado en el programa la salud ambiental, el cambio climático, el enfoque One Health, la salud laboral, la evaluación de servicios sanitarios, la metodología epidemiológica, la e-Salud y la inteligencia artificial aplicada a la salud pública.

Asimismo, el programa científico abordará las principales áreas del amplio campo de la epidemiología y la salud pública. Entre ellas se incluyen los determinantes sociales de la salud, las desigualdades y la equidad; la promoción de la salud, los estilos de vida y la salud comunitaria; las enfermedades crónicas, cardiovasculares y metabólicas, el cáncer y los cribados; la salud mental, el envejecimiento y la salud a lo largo del ciclo vital; así como la vigilancia epidemiológica, los brotes, las enfermedades transmisibles y la vacunación.

La reflexión sobre la inteligencia artificial también ocupará un espacio relevante en esta edición. Su potencial para la vigilancia, el análisis de datos, la predicción y la toma de decisiones en salud pública se abordará junto a los retos que plantea en términos de calidad de los datos, sesgos, transparencia, privacidad, implicaciones legales y equidad.

De esta manera, señala el Gobierno regional que, en un contexto marcado por la globalización de los riesgos, los cambios ambientales, sociales y demográficos, y la persistencia de desigualdades en salud, el encuentro de epidemiología que acogerá Cartagena servirá para comprender los problemas de salud, anticipar tendencias y fundamentar respuestas eficaces y equitativas.

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La consejera de Salud, Isabel Ayala, se reunió con los responsables del Servicio de Epidemiología de la Comunidad que están participando en la organización de este encuentro, que tendrá lugar en la sede de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y reunirá a cerca de un millar de profesionales, investigadores y responsables del ámbito de la epidemiología y la salud pública.