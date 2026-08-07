El Campillo encabeza la necesaria renovación de las pedanías rurales

El edil de Pedanías e Infraestructuras en el Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, ha informado este jueves de las nuevas actuaciones que el Consistorio va a ejecutar en distintos enclaves rurales del municipio, en este caso en la pedanía del Campillo, con una inversión global de 307.000 euros.

«Estas intervenciones se incluyen dentro de la estrategia que el Consistorio está llevando a cabo con el objetivo de mejorar de la red de carreteras y caminos, servicios e infraestructuras, activadas desde la Concejalía de Pedanías, bajo el compromiso de dar respuesta a las necesidades de un territorio marcado por su extensión y dispersión y las demandas de nuestros vecinos. Este, sin duda, es el mandato de las pedanías y por ese camino vamos a seguir», ha indicado el edil.

Concretamente, de cara al incremento de la seguridad, la movilidad y el buen estado de conservación de varias vías de elevado uso tanto por los vecinos y residentes como por conductores en general y profesionales, Meca ha destacado el reasfaltado del Camino del Quijero, paralelo a la Ronda Sur, en el otro lado de la rambla de Tiata, una zona con un alto nivel de tráfico y que, además, es muy transitado tanto por vecinos de la zona como por numerosos ciudadanos que lo utilizan diariamente para pasear o practicar deporte.

A ello, se suma la reparación del Camino de la Cruz; un nuevo tramo que complementa el ejecutado hace meses, gracias a una aportación municipal -en este caso- de 40.000 euros.

Otra vía que será reparada es el Camino del Caldera, por un importe de 37.000 euros, financiado a través del Plan de Pedanías, del Gobierno Regional, «al que quiero dar las gracias desde aquí por sumarse esta estrategia de mejora puesta en marcha por el Consistorio favoreciendo el poder atender la amplia red de caminos del municipio, redes de abastecimiento de agua potable y diversos espacios que así lo requieran en nuestras pedanías», ha reseñado Ángel Meca.

Destaca otra actuación muy demandada por los vecinos y los colectivos de esta pedanía: la colocación de un semáforo en la zona del Bache. Aquí el montante municipal es algo menor, 28.000 euros, pero su activación -que será en breve- supone un aporte muy importante de cara al aumento de la seguridad, sobre todo para los viandantes que transitan por esa zona.

También se colocarán elementos de seguridad vial, barreras-quitamiedos en el Camino de Vera, con el objetivo de evitar salidas de la calzada, accidentes fortuitos, etc., incidiendo en las zonas más complicadas y conflictivas. «No sólo estamos dando respuesta a una demanda vecinal, sino también cumpliendo con un importante propósito, el aumento de la seguridad vial de cara a la protección de las personas». Aquí el presupuesto municipal ronda los 32.000 euros y el proyecto será contratado una vez entrado el mes septiembre para comenzar inmediatamente.

«Se trata de actuaciones muy importantes previstas en nuestra red de carreteras municipales, ya que permiten incrementar la seguridad de estas vías, muy utilizadas por los vecinos diariamente y que verán mejorada su accesibilidad, facilitando con ello, además, los desplazamientos. Seguimos actuando de forma planificada por todo el término municipal, sobre aquellos enclaves que presentan mayor urgencia», concluye el edil lorquino.