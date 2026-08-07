Asaja propone usar el pastoreo para prevenir los incendios

La Asociación Agracia de Jóvenes Agricultores (Asaja) en la Región de Murcia informó ayer de que ha trasladado al Gobierno de la Comunidad una propuesta para la creación de un Plan Regional de Gestión Preventiva de Montes y Zonas de Riesgo mediante el pastoreo extensivo de ganado ovino y caprino. De este modo pretenden que la ganadería se convierta en una herramienta «natural y eficaz» dentro de las políticas de prevención de incendios forestales.

Así, la organización agraria considera que la prevención debe comenzar mucho antes de que se produzca un incendio y que el pastoreo controlado puede contribuir de forma significativa a reducir la acumulación de vegetación combustible, crear discontinuidades en la cubierta vegetal y mantener determinadas zonas estratégicas en condiciones adecuadas de seguridad.

Asaja Murcia propone que el programa se aplique especialmente en montes y terrenos forestales, zonas de pendiente, caminos y pistas forestales, áreas próximas a núcleos urbanos y viviendas aisladas y, mediante la correspondiente coordinación con los titulares de las vías, márgenes y franjas de seguridad de carreteras y autovías.

Asaja plantea que el futuro programa establezca un sistema de compensación suficiente y vinculado a los costes reales de la prestación del servicio, de forma que resulte viable y atractivo para los ganaderos participar en actuaciones de prevención, ya que el traslado y mantenimiento de un rebaño en una zona de actuación implica ciertos gastos, relacionados con el transporte de los animales, alimentación complementaria, personal, desplazamientos, alojamiento, suministro de agua, vigilancia, manejo e infraestructuras, entre otros.

Para ello, la organización considera que el sistema deberá tener en cuenta las características de cada zona, la superficie gestionada, la duración del pastoreo, la distancia respecto a la explotación, la orografía, las necesidades de agua y las condiciones específicas de cada actuación.

El programa, que, según Asaja, exigiría la participación conjunta y coordinada de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, deberá también garantizar el abastecimiento de agua para los animales, con la creación y mantenimiento de una red de abrevaderos y depósitos, así como sistemas móviles de almacenamiento y suministro y el transporte de agua mediante cisternas cuando sea necesario.

Además, aseguran desde Asaja, las deyecciones de los animales proporcionarían materia orgánica y nutrientes al suelo, por lo que realizarían un abonado natural de las superficies pastoreadas, y, al mismo tiempo, la actividad de los animales puede favorecer la dispersión natural de semillas, contribuyendo a la regeneración de determinadas zonas y al mantenimiento de una cubierta vegetal más equilibrada.

La organización propone realizar un estudio comparativo del coste por hectárea del pastoreo frente a otros sistemas de prevención, como desbroces mecánicos, tratamientos selvícolas y mantenimiento de franjas y áreas de defensa, y considera que puede resultar especialmente útil en zonas a las que la maquinaria tenga más diícil el acceso.

Por último, Asaja propone la creación de una Red Regional de Pastoreo Preventivo contra Incendios, que permita identificar tanto las zonas susceptibles de actuación como las explotaciones ganaderas dispuestas a participar, y solicitan al Gobierno regional que estudie la propuesta y realice un programa piloto en diferentes zonas de la Región.