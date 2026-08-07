Arden 630 hectáreas con 134 incendios que han tenido lugar en la Región de Murcia en lo que va de verano

Los incendios están golpeando con fuerza a España y a la Región de Murcia durante este verano. El aumento de las temperaturas y la sequía hacen que los incendios crezcan en número y en intensidad.

La mejor prueba de esto es que, según indicó el Gobierno regional en una nota de prensa, en lo que va de estío han tenido lugar 134 incendios y han quemado un total de 628,7 hectáreas. No obstante, del total de siniestros declarados, 111 han consumido menos de una hectárea (10.000 metros cuadrados).

Por otra parte, 53 se desencadenaron en suelo forestal, un ligero aumento con respecto al mismo periodo de 2025 en el que hubo 51. Más destacable es el aumento en el suelo agrícola, puesto que 81 que se desarrollaron en este tipo de superficies, frente a los 39 del año pasado.

Plan Infomur

El Ejecutivo regional realizó un balance en el que dio a conocer estos datos y reivindicó el papel del Plan Infomur para reducir, en la medida de lo posible, los daños ocasionados.

Bajo el paraguas de este programa se encuentran 20 puntos fijos de vigilancia, 35 parejas de voluntarios de Protección Civil y un helicóptero que sobrevuela los principales espacios naturales. El plan se mantendrá activo hasta el 30 de septiembre y moviliza a diario a más de 450 personas en sus dispositivos de coordinación, vigilancia y extinción.

En el ámbito de la coordinación, recuerdan que hay disponible un equipo a toda ahora, así como puestos de mando preparados por si se produce alguna emergencia. En cuanto a extinción, hay 3 helicópteros con sus brigadas. Aparte de estos tres, hay otro dedicado a la vigilancia y uno que forma parte de los equipos estatales

Para todas las actuaciones llevadas a cabo en este sentido la Comunidad ha destinado 20 millones de euros que se suman a los 21 de los dos últimos años. En total afirman haber intervenido 13.700 hectáreas de los montes más afectados por la sequía, el estrés hídrico y el decaimiento forestal.

El consejero Marcos Ortuño junto a varios bomberos. / CARM

Plan activo durante todo el año

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, visitó hoy la base de Pila y habló de todos estos datos. Asimismo, destacó la importancia de "la colaboración y responsabilidad ciudadana para reducir el riesgo de fuegos forestales este verano".

Ortuño aclaró que su objetivo no es solo apagar los fuegos una vez que se producen, sino que pretenden "reducir el riesgo y hacer que nuestros espacios forestales estén mejor preparados para la sequía y las altas temperaturas".

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El consejero agradeció el "trabajo y esfuerzo desarrollado por todos los agentes". Por otra parte, añadió que se trata de "un dispositivo exigente, profesional y capaz". Pese a su confianza en los profesionales, recordó que "debemos estar alerta porque cuando se trata de incendios forestales siempre existe un margen de riesgo" e insistió en la colaboración con los ciudadanos porque "proteger el entorno natural nos involucra a todos".