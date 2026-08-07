Activada la alerta naranja por fuertes lluvias en el Noroeste: hasta 50 litros en una hora y tormentas de granizo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja la alerta amarilla prevista para la tarde y noche de este viernes en la comarca del Noroeste. Fuertes tormentas procedentes de la vecina provincia de Granada pueden descargar con fuerza durante las próximas horas.

De este modo, el aviso naranja por lluvias informa de la posibilidad de una precipitación acumulada de hasta 50 litros por metro cuadrado hasta las 22.00 horas.

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Finalmente, la Aemet alerta que estas lluvias y tormentas pueden ir acompañadas de granizo de tamaño medio y rachas de viento muy fuertes.