18 días en alerta por altas temperaturas: La Región de Murcia volverá a sufrir el sofocante calor este sábado

El mes de agosto, que comenzaba con un leve respiro de las temperaturas, vuelve a coger la dinámica del mes de julio. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla por temperaturas que podrían superar los 38 grados durante este sábado en la Vega del Segura, Noroeste y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

Con este, ya serían 18 los días en los que la Región de Murcia ha tenido algún territorio en alerta desde que comenzara el verano. Uno de cada tres días, llegando a ser de nivel rojo el pasado 23 de julio.

Sábado, 8 de agosto

Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad baja matinal en el Campo de Cartagena. Nubosidad de evolución diurna en el Noroeste, donde no se descartan tormentas aisladas. Vientos flojos variables, tendiendo a componente sur, flojos a moderados.

En Murcia, la temperatura máxima podría alcanzar los 39 grados, mientras que en Caravaca de la Cruz y Lorca se quedarán cerca, rondando los 38. En Yecla la previsión es de 37, y la más baja será, como es habitual, en Cartagena, con 34.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 19 de Yecla y Caravaca de la Cruz y los 23 de Murcia.