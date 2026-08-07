Meteorología
18 días en alerta por altas temperaturas: La Región de Murcia volverá a sufrir el sofocante calor este sábado
La Aemet ha activado el aviso en la Vega del Segura, Noroeste y Valle de Guadalentín
El mes de agosto, que comenzaba con un leve respiro de las temperaturas, vuelve a coger la dinámica del mes de julio. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla por temperaturas que podrían superar los 38 grados durante este sábado en la Vega del Segura, Noroeste y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.
Con este, ya serían 18 los días en los que la Región de Murcia ha tenido algún territorio en alerta desde que comenzara el verano. Uno de cada tres días, llegando a ser de nivel rojo el pasado 23 de julio.
Sábado, 8 de agosto
Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad baja matinal en el Campo de Cartagena. Nubosidad de evolución diurna en el Noroeste, donde no se descartan tormentas aisladas. Vientos flojos variables, tendiendo a componente sur, flojos a moderados.
En Murcia, la temperatura máxima podría alcanzar los 39 grados, mientras que en Caravaca de la Cruz y Lorca se quedarán cerca, rondando los 38. En Yecla la previsión es de 37, y la más baja será, como es habitual, en Cartagena, con 34.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 19 de Yecla y Caravaca de la Cruz y los 23 de Murcia.
- Asesina a su mujer en su taller de zapatería de un centro comercial de Murcia y logra huir
- Detenido en Puerto Lumbreras el presunto asesino de su exmujer en el centro comercial de Murcia
- La hermana de la mujer asesinada en un centro comercial de Murcia: 'Era una persona maravillosa y conocer a ese psicópata fue su perdición
- Este es el municipio de la Región de Murcia donde mejor se verá el eclipse del 12 de agosto
- Cosen a puñaladas a un joven de 22 años de madrugada en una calle de Los Narejos
- La Comunidad asume la tutela de la hija de 5 años de la mujer asesinada en el Carrefour Infante de Murcia
- La Aemet activa para el jueves y el viernes la alerta amarilla por tormentas en la Región mientras las máximas comienzan a bajar
- El presunto asesino machista del Carrefour Infante de Murcia, a su exmujer: 'Voy a hacer todo lo posible por quitarte a la niña