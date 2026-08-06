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La Región firma un julio turístico al alza y encara agosto con previsiones que rozan el lleno

La Costa Cálida alcanza un 85% de ocupación, mientras los alojamientos rurales ganan trece puntos y los establecimientos con piscina cuelgan el cartel de completo

Una de las playas de La Manga, a rebosar, en una imagen de archivo.

Una de las playas de La Manga, a rebosar, en una imagen de archivo. / L. O.

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Juanjo Raja

Juanjo Raja

La Región de Murcia ha registrado durante el mes de julio una evolución positiva de la ocupación turística respecto al mismo periodo del año pasado, con subidas destacadas en el turismo urbano, la Costa Cálida y los alojamientos rurales, según los datos analizados por el Consejo de Gobierno.

Cartagena, Murcia y Lorca, al alza

La ocupación hotelera alcanzó el 80% en Cartagena, frente al 74% registrado en 2025, mientras que en la ciudad de Murcia llegó al 73%, doce puntos más que el pasado año. Por su parte, Lorca mantuvo su ocupación en el 74%, igualando el mejor registro de toda su serie histórica.

La Costa Cálida cerró julio con una ocupación hotelera del 85%, tres puntos más que en el mismo mes de 2025. Los alojamientos rurales, por su parte, alcanzaron una media del 83% (13 puntos más que el año anterior), con los establecimientos que cuentan con piscina llegando al 100% de ocupación. Los campings, mientras tanto, se mantuvieron en el 76%.

Agosto, con previsiones al alza

De cara a agosto, las previsiones continúan siendo favorables, así lo cree el Gobierno regional. En la costa se estima una ocupación del 92%, mientras que en los alojamientos rurales podría llegar al 93% y en los campings al 90%. En los destinos urbanos, las previsiones apuntan al 82% en Lorca, el 75% en Cartagena y el 65% en Murcia.

El Gobierno regional también ha aprobado la creación del Comité Interdepartamental del Turismo, un nuevo órgano de coordinación entre los distintos departamentos y organismos de la Administración regional con competencias que afectan al desarrollo de la actividad turística.

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La Comunidad justifica esta decisión en la "naturaleza transversal del sector, cuyo desarrollo no depende únicamente de las competencias específicas de los órganos responsables de turismo, sino también de otras políticas públicas como la cultura, el patrimonio histórico, el deporte, el litoral, los puertos, la movilidad, los transportes, el comercio, la artesanía, la formación y el empleo". La puesta en marcha de este nuevo comité se enmarca en el I Pacto por el Turismo de la Región de Murcia.

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