El PSOE denuncia que "7 de cada 10 lorquinos no saben cuándo les verá el médico"

La candidata del PSOE a la alcaldía de Lorca, Isabel Casalduero, reclamó este miércoles un plan de choque definitivo que acabe con las listas de espera del hospital Rafael Méndez, «las peores de toda la Región de Murcia». A tenor de los últimos datos oficiales del Servicio Murciano de Salud (SMS) correspondientes a junio de 2026, Casalduero denunció la «extrema gravedad» de unos indicadores que vuelven a situar al municipio de Lorca y a la comarca en una clara desventaja y discriminación frente al resto.

«La realidad de la sanidad en Lorca no son los titulares ni el maquillaje estadístico del Gobierno regional, sino la angustia de miles de vecinos que se encuentran atrapados en un auténtico limbo administrativo, esperando una consulta especializada sin tener siquiera una fecha fijada en la que ser atendidos», denunció la portavoz socialista.

Según detalló, las cifras oficiales reflejan que en el Área III hay 17.719 personas en lista de espera para consultas externas. De esa cifra, 12.134 pacientes no tienen una cita asignada.

La comparativa con la media de la Región de Murcia resulta «demoledora»: mientras que en el conjunto de la comunidad autónoma la proporción de pacientes en espera sin cita es del 24,5% (26.040 personas de un total de 106.270), en Lorca esa cifra casi se triplica hasta alcanzar el 68,5%.

«Esto significa que el Área III aglutina el 46,6 % de todos los pacientes murcianos que siguen sin cita. Prácticamente uno de cada dos ciudadanos de la Región de Murcia que no sabe cuándo irá al médico especialista pertenece a nuestra área sanitaria», enfatizó Casalduero.

El tiempo medio de respuesta también evidencia una marcada brecha territorial, según criticó el PSOE. Mientras la demora media para una primera consulta en la Región se sitúa en 69,8 días, en el Área III alcanza los 126,3 días; es decir, 56,5 días más, casi el doble.

Casalduero denunció que las últimas estadísticas confirman el «carácter estructural» del problema. En esos seis meses, los pacientes sin cita apenas disminuyeron en 528 personas (de 12.662 a 12.134). «El problema de fondo sigue intacto. Casi siete de cada diez lorquinos siguen sin saber cuándo les verá el médico. Por mucho que fluctúen levemente los números de la lista general, la accesibilidad real no mejora y el bloqueo de las citas permanece congelado», argumentó la dirigente socialista.

Para el PSOE lorquino, el «embudo» en la atención especializada no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una «gestión global deficiente» del Servicio Murciano de Salud. En este sentido, ha la edil enmarcó la situación del Área III en el contexto regional, donde se constata que la Consejería de Salud está «muy lejos del objetivos que se plantearon de reducir a 1.250 pacientes el cupo máximo por profesional en Atención Primaria».

«Si no se refuerza la base de la pirámide sanitaria, si se sobrecargan los cupos de los médicos de familia y se postergan los compromisos en los centros de salud, la primera línea colapsa y deriva de forma masiva hacia los especialistas, saturando los hospitales y dejando a miles de lorquinos desamparados», concluyó Casalduero, exigiendo al Gobierno regional que no tome «medidas de chapa y pintura, sino un plan de choque real, recursos suficientes y equidad en el trato sanitario para los vecinos del Área III».