Nuevo revés judicial para Glovo en Murcia: el TSJ avala el alta de 140 repartidores en la Seguridad Social

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha vuelto a fallar en contra de Glovo en su pulso judicial por la situación laboral de sus repartidores. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso presentado por Glovoapp23 S.L. contra la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que confirmó el alta de oficio en el Régimen General de 140 riders murcianos, al considerar que la actuación de la Administración se ajustó plenamente a Derecho.

Un asunto ya zanjado por la jurisdicción social

Según recoge la sentencia, este litigio no llega como una novedad a los tribunales: la propia Sala ya se había pronunciado antes sobre este caso, y recuerda que el fondo de la cuestión (si existía o no relación laboral) quedó resuelto de forma definitiva por la jurisdicción social, que es la competente para decidir sobre este tipo de vínculos.

En concreto, el Juzgado de lo Social número 4 de Murcia ya declaró en su día que la relación entre la empresa y los repartidores afectados era de naturaleza laboral. Esa resolución fue después confirmada por la Sala de lo Social del propio TSJMU, con lo que la sentencia adquirió firmeza.

Con estos antecedentes sobre la mesa, la Sala de lo Contencioso-Administrativo lo tiene claro: "Carecería de sentido anular la actuación impugnada, cuando por la Jurisdicción Social se ha pronunciado expresamente respecto de todos los trabajadores a los que se refiere el acta impugnada y con carácter firme". Y va más allá al señalar que la modificación de las altas en la Seguridad Social resulta "procedente y obligada" como consecuencia directa de esa sentencia social.

El tribunal recuerda también qué papel juega cada instancia judicial en estos casos. Apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, subraya que la vía contencioso-administrativa solo puede pronunciarse sobre la existencia de relación laboral "con un alcance meramente prejudicial", puesto que es la jurisdicción social la que tiene "la competencia genuina y propia para conocer de la existencia o no de una relación laboral por cuenta ajena". Al existir ya un pronunciamiento firme por esa vía, el TSJMU considera que no había necesidad de volver a examinar la cuestión.

Glovo pedía revisar cada contrato uno por uno

La Sala rechaza además el resto de argumentos presentados por la compañía, que alegaba la supuesta nulidad del procedimiento, falta de motivación en las resoluciones administrativas y la necesidad de estudiar de forma individualizada cada uno de los contratos de los repartidores.

Sobre este último punto, el tribunal recuerda que la actuación de la Inspección de Trabajo no partía de la nada, sino que estaba respaldada por la sentencia 805/2020 del Tribunal Supremo, de 25 de septiembre, que ya declaró la naturaleza laboral de la relación entre Glovo y sus repartidores a nivel general, además de por la posterior sentencia firme de la jurisdicción social referida específicamente a los trabajadores de este procedimiento en Murcia.

La presunción de veracidad de la Inspección de Trabajo

La resolución repasa también la doctrina consolidada sobre la presunción de veracidad de las actas de la Inspección de Trabajo, que ampara "los hechos que por su objetividad hubiera percibido directamente el inspector", aunque no así "las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas". Aun así, el TSJMU concluye que en este caso concreto la cuestión de fondo ya estaba zanjada por la jurisdicción social, por lo que no era necesario un nuevo examen sobre la naturaleza de la relación entre la empresa y los repartidores.

Sin costas por "dudas jurídicas importantes"

Con todo ello, la Sala desestima íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Glovo y confirma la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social. Eso sí, el tribunal no impone las costas del procedimiento a la empresa al apreciar la existencia de "dudas jurídicas importantes" en el caso. La sentencia no es firme y podría ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo si concurre interés casacional.