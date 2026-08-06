Este es el municipio de la Región de Murcia donde mejor se verá el eclipse del 12 de agosto

Apenas quedan unos días para que se produzca el tan esperado eclipse solar que nadie se quiere perder. En nuestra Región no se podrá disfrutar de manera total, pero sí parcial. Aunque el porcentaje de sol que será cubierto apenas varía un mínimo porcentaje entre un municipio y otro, cualquier pequeño rayo de luz extra que se cuele en nuestra vista puede cambiar por completo el momento.

Muchos se desplazarán al mejor lugar posible para disfrutar de este evento tan poco común. Por lo general, cuanto más al norte y al este, más cercano estarás de la franja donde se cubre de forma total. Por lo tanto, Yecla es el municipio de la Región, con un 99.27 por ciento, en la que la oscuridad se hará más presente. Por eso, te presentamos cuáles son los municipios donde más se notara el momentáneo apagón del sol:

Municipios donde más se notara el eclipse del 12 de agosto Yecla - 99,27 % Jumilla - 99,00 % Abanilla - 98,76 % Fortuna - 98,68 % Cieza - 98,62 %

La importancia de utilizar gafas homologadas

La recomendación es clara: las gafas deben adquirirse en establecimientos sanitarios de óptica y contar con la homologación ISO 12312-2, el estándar que garantiza que el filtro protege realmente la vista. Mainar advierte especialmente sobre un peligro habitual en estas fechas: hay que tener cuidado con la compra dudosa por Internet, donde no siempre se puede comprobar si el producto cumple la normativa.

El precio, además, es asequible. La propia presidenta del COORM lo confirma: "El precio de las gafas homologadas oscilará entre los 3 y los 5 euros".

Unas recomendaciones de uso que conviene tener presentes ese día: