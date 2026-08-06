El Gobierno regional, ante la crisis de menores de Ceuta, subraya que "tiene que cumplir con las leyes"

"Este gobierno, como el cualquier otro gobierno, tiene que cumplir con las leyes", afirmó la portavoz del Ejecutivo de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, ante las preguntas de los periodistas sobre la reubicación de menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la crisis humanitaria que se vive desde la semana pasada tras la llegada masiva de personas de forma irregular.

Aunque el Gobierno regional rechaza de pleno el reparto anunciado por el Ministerio de Juventud e Infancia, es consciente de que el artículo 35 de la Ley de Extranjería, reformado en 2025, contempla la acogida vinculante y solidaria del resto de comunidades ante una contingencia migratoria extraordinaria, situación en la que se encuentra esta ciudad autónoma desde agosto del año pasado.

La Comunidad insiste en que su sistema de protección está saturado informando de que en julio llegaron 132 menores en patera

No obstante, la portavoz fue muy clara al afirmar que desde el Gobierno de España todavía no se han puesto en contacto con el Ejecutivo autonómico para informar de la situación en Ceuta ni para tratar el tema de la reubicación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la ciudad autónoma, enclave español en África cuyo sistema de protección sufre una sobreocupación de más del 2.500%.

«La Región de Murcia siempre ha demostrado su solidaridad y su compromiso con la atención y con la protección de los menores. Y esto no se puede poner en duda. Solo el pasado fin de semana accedieron a la Región por vía marítima 20 menores migrantes no acompañados, y el mes de julio terminó con la llegada de 132 menores», indicó López Aragón, para quien «la solidaridad no puede confundirse con obligar a las comunidades autónomas a asumir nuevas responsabilidades sin proporcionarles los medios económicos necesarios». Desde Política Social añaden que este jueves llegaron seis menores más en patera, remarcando que el número de entradas aumentó en un 100% entre enero y julio con respecto al año pasado.

La dirigente del Partido Popular, como ya manifestaron fuentes de la Consejería de Política Social esta semana, reiteró que "el sistema regional de protección se encuentra al límite", criticando que la Administración autonómica no dispone de la financiación necesaria para atender nuevas derivaciones con las garantías que los menores necesitan. "No se puede imponer a las comunidades una obligación que materialmente no pueden asumir y, al mismo tiempo, negarles los recursos imprescindibles para prestar una atención adecuada", subrayó.

Los únicos que han manifestado que no quieren menores migrantes son PNV y Junts Marisa López Aragón — Portavoz del Gobierno regional

Desde el Ejecutivo murciano recuerdan que "la política migratoria y el control de las fronteras son competencias del Gobierno de España", por lo que le instan a asumir sus responsabilidades y a "aportar a las comunidades todos los medios que sean necesarios".

En este sentido, remarcó que la Región de Murcia no recibe partidas extraordinarias para gestionar la inmigración aun siendo "triple puerta de entrada", puesto que llegan por tierra, mar y aire. Lo mismo sucede en otros territorios como Canarias, Ceuta, Melilla o Baleares, citó la portavoz, destacando que estos sí reciben fondos adicionales.

"El problema lo tiene Pedro Sánchez"

Pese a la poca disposición a la acogida, López Aragón puso de relieve que "los únicos que han manifestado que no quieren menores migrantes son PNV y Junts", y echó balones fuera al afirmar que "el problema ahora mismo lo tiene Pedro Sánchez, no este gobierno".

"Lo que está ocurriendo en Ceuta no es fruto de una circunstancia imprevisible y tampoco es un problema que ha surgido de la noche a la mañana. Es la consecuencia directa del fracaso de la política migratoria del Gobierno de España de su incapacidad absoluta para controlar las fronteras y de su falta de respuesta ante una situación que lleva días agravándose. El Gobierno de Sánchez ha vuelto a llegar tarde, mal y sin soluciones", argumentó.

Según ella, "durante días ha permanecido prácticamente inmóvil mientras Ceuta se encaminaba hacia una situación de colapso que podría haberse evitado con una actuación firme y eficaz por parte del Estado". "Ahora, después de no haber cumplido con sus responsabilidades, pretende que sean las comunidades autónomas las que asuman las consecuencias de su ineficacia", remató.

PSOE carga contra PP y Vox

La portavoz del PSOE murciano, Isabel Gadea, se dirigió al Gobierno autonómico para recordarle que el cumplimiento de la Ley de Extranjería "no es opcional, sino una obligación legal que todas las comunidades deben respetar".

"Esta misma ley garantiza que la Región contará con el apoyo del resto de comunidades si nuestros servicios públicos se vieran desbordados por una llegada extraordinaria de menores. Por eso exigimos al Gobierno de Fernando López Miras que actúe con la misma solidaridad que reclama para nuestra comunidad", reclamó, haciendo referencia a que las costas murcianas reciben cada año a menores que llegan solos a España buscando un futuro mejor.

¿Cuál es la propuesta del PP? ¿Dar la espalda a los ceutíes? ¿Abandonarlos a su suerte? Isabel Gadea — Portavoz PSRM

En este sentido, advirtió de que los servicios públicos de Ceuta se encuentran completamente saturados y criticó la actitud del Partido Popular: "¿Cuál es la propuesta del PP? ¿Dar la espalda a los ceutíes? ¿Abandonarlos a su suerte? Mirar hacia otro lado no resuelve ningún problema y solo agrava una situación que requiere responsabilidad institucional".

Para Gadea, "el patriotismo se demuestra precisamente en momentos como este". "Ser patriota no es envolverse en la bandera de España; es tender la mano y ayudar a otro territorio español cuando lo necesita", afirmó.

Asimismo, denunció que "una vez más, PP y Vox utilizan a niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad como arma de confrontación política".

Finalmente, defendió la política migratoria del Gobierno de España, basada "en la firmeza frente a la inmigración irregular y en una migración legal, segura y ordenada"; y sacó pecho por la reacción de la Unión Europea, que "ha reconocido la gestión del Gobierno de España por su rapidez, eficacia y respeto a los derechos humanos".

"Frente a ello —prosiguió—, el PP y Vox vuelven a instalarse en la confrontación y demuestran, una vez más, que no están a la altura de este país".