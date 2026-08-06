Se dispara la población extranjera en la Región de Murcia: del 16,7% al 21,7% del total en un solo año

Una de cada cinco personas con residencia en la Región de Murcia son extranjeros, convirtiéndose en la sexta comunidad con mayor proporción del país. Esos son los datos que ha revelado este jueves la Estadística Continua de Población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento de las personas de origen extranjero en el porcentaje global es llamativamente alto, de un 5%, pasando del 16,7% al 21,7% en los últimos doce meses.

Más de 530.000 personas nacidas en el extranjero han establecido su residencia en España en los últimos 12 meses y aunque la mayoría se han instalado en las zonas más pobladas, regiones con menos habitantes como Asturias y Castilla y León han crecido proporcionalmente más del doble que Mdrid o Cataluña.

Han llegado a España 532.932 personas nacidas en otros países, hasta un total de 10.291.807, el 20,7 % del total, lo que supone un incremento interanual del 5,5 %.

De ellos, 328.759, el 61,7 %, han escogido alguna de las cuatro comunidades más pobladas: 97.245 (18,2 %) la Comunidad Valenciana, 90.685 Cataluña (17,0 %), 72.406 Andalucía (13,6 %) y 68.423 Madrid (12,8 %).

Sin embargo, ninguna de estas comunidades están entre las de mayor crecimiento relativo de su población foránea. La Comunidad Valenciana es la séptima, con un incremento interanual del 7,1 %, y Andalucía la décima, con un 6,1 %, mientras que Cataluña (4,3 %) y Madrid (3,8 %) están entre las de menor aumento, en los puestos 14 y 15, solo por delante de Baleares (2,8 %) y Canarias (2,6 %).

Los mayores aumentos relativos de población nacida fuera de España en los últimos 12 meses -de julio de 2025 al mismo mes de 2026- corresponden a Asturias (11,4 %), Castilla y León (9,8 %), Extremadura (9,5 %), Castilla-La Mancha (8,9 %), Galicia (8,2 %) y Cantabria (7,6 %).

Con los datos de los últimos 12 meses, la población nacida en el extranjero -con o sin nacionalidad española- supone más de la cuarta parte del total en cuatro comunidades: el 29,7 % en Baleares, el 26,5 % en Cataluña, el 26,2 % en la Comunidad Valenciana y el 26,1 %.

Cerca de esa proporción está ya Canarias (24,3 %) y en otras cuatro los ciudadanos procedentes del extranjero superan la quinta parte: Región de Murcia (21,7 %), Navarra (21,1 %), Aragón (20,6 %) y La Rioja (20,2 %).

Las menores proporciones de personas nacidas fuera se registran en Extremadura (6,9 %), Asturias (13,2 %), Castilla y León (13,4 %), Galicia (13,7 %), Cantabria (13,9 %), Andalucía (14,2 %), País Vasco (15,6 %) y Castilla-La Mancha (16,8 %).