Cardiólogos del Hospital Santa Lucía de Cartagena advierten de que las personas concebidas en verano tienen mayor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares

Un equipo de cardiólogos del Hospital Santa Lucía de Cartagena ha desarrollado un estudio que relaciona la temperatura ambiental en el momento de la concepción de la persona con un mayor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares en el futuro. La investigación identifica que los individuos concebidos durante el verano presentan un perfil lipídico más aterogénico en la edad adulta.

El estudio, que ha sido publicado en la revista científica International Journal of Hygiene and Environmental Health, analizó a 1.666 personas, de las que 833 eran pacientes con síndrome coronario agudo y otras 833 personas sin enfermedad aguda, emparejadas por edad y sexo.

Los investigadores combinaron la información clínica con registros climatológicos históricos para estudiar si las condiciones ambientales durante el periodo periconcepcional guardaban relación con el denominado Índice Aterogénico del Plasma (AIP), un marcador reconocido del riesgo cardiovascular.

Los resultados muestran que las personas concebidas durante el verano presentan, décadas después, presentan un índice aterogénico significativamente más elevado que aquellas concebidas en otras estaciones del año. Este índice está relacionado con las enfermedades del corazón, ya que predice el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular derivada de los valores de colesterol. Determina con mayor detalle si existe o no el riesgo de que las arterias se obstruyan, así como también resulta una buena opción para controlar el síndrome metabólico.

Cada grado de temperatura aumenta el riesgo

El estudio demuestra que una mayor temperatura ambiental y una mayor amplitud térmica diaria durante el mes de la concepción se asocian de forma independiente con un perfil lipídico menos favorable en la edad adulta, tanto en pacientes con enfermedad coronaria como en la población general.

Sobre los riesgos que pueden contraer las personas concebidas en verano, José Manuel Andreu, cardiólogo del Hospital Santa Lucía, y uno de los autores del estudio, responde que "este factor tiene un efecto pequeño a nivel individual, pero es importante para la población en general".

Andreu señala que "por cada grado de temperatura se aumenta el Índice Aterogénico del Plasma en 0,04 o 0,05, lo cual sumado a otros factores podría suponer un riesgo mayor". Por lo que, Andreu apunta a que "el calentamiento global podría agravar las consecuencias futuras de este efecto para las generaciones venideras".

Por el contrario, los investigadores no encontraron una relación significativa entre las horas de sol durante el mes de nacimiento y el perfil lipídico observado en la edad adulta, lo que refuerza la hipótesis de que el periodo de la concepción podría ser una ventana especialmente sensible para la programación metabólica del organismo.

Los autores enmarcan estos resultados en la teoría conocida como Orígenes del Desarrollo de la Salud y la Enfermedad (DOHaD), que plantea que determinados factores ambientales durante las primeras etapas del desarrollo pueden producir cambios biológicos duraderos que condicionen el riesgo de enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida.

Estudio observacional

Según los investigadores, una posible explicación biológica estaría relacionada con el desarrollo del tejido adiposo marrón, un tipo de grasa implicada en la regulación de la temperatura corporal y del metabolismo energético. Estudios recientes sugieren que las temperaturas ambientales durante la concepción podrían influir en la actividad futura de este tejido mediante mecanismos de programación metabólica, afectando al metabolismo de los lípidos y, en consecuencia, al riesgo cardiovascular.

El doctor Andreu explica que el tejido adiposo marrón o pardo "en el pasado se creía que era exclusivo de los bebés, no obstante, también está presente en los adultos. Su función es la de quemar calorías para generar calor".

Además, comenta que el estudio es observacional y no permite establecer una relación causal, sin embargo, considera que los resultados aportan una nueva perspectiva sobre la influencia del entorno climático en la salud cardiovascular.

Por último, subraya que "les gustaría seguir esta línea de investigación, ya que hay base para creer que existe la relación entre temperatura y riesgo. En el futuro nos gustaría usar técnicas de imagen para demostrar nuestra hipótesis".