El alcalde de Blanca se enfrentará a Mario Vaquerizo en el ‘Grand Prix’: ya hay fecha de emisión

Qué poco le queda a Blanca para ser la estrella de este verano. El pueblo, que ya hizo historia al convertirse en la única localidad de la Región seleccionada para esta edición del 'Grand Prix del Verano', se medirá a Muros, un municipio de la provincia de La Coruña, en uno de los duelos más esperados por los vecinos de la Región.

La grabación ya se ha realizado y, según ha podido conocer este periódico, el enfrentamiento se emitirá en La 1 el próximo lunes, 17 de agosto. Pero antes de que pase eso, este jueves, 6 de agosto, se emitirá el quinto programa de la temporada, a las 22.00 horas.

Al mismo tiempo, este medio ha podido averiguar en exclusiva algunos de los detalles que se vivieron durante la grabación, entre ellos el duelo entre el alcalde de Blanca, Pablo Cano, y el padrino de Muros, Mario Vaquerizo, en la prueba de la 'Patata Caliente'.

El alcalde Pablo Cano se la juega ante Mario Vaquerizo

La 'Patata Caliente' es, sin duda, una de las pruebas más reconocibles y clásicas del formato. En ella, los alcaldes y padrinos invitados se enfrentan a un test de preguntas de cultura general y de carácter numérico mientras sostienen entre las manos un globo amarillo con forma de patata que se va inflando poco a poco. Cada fallo acerca el peligroso momento en el que la patata puede explotar entre las manos de los concursantes, generando esa mezcla de tensión y comedia tan característica del programa.

En esta ocasión, fue el propio alcalde de Blanca, Pablo Cano, quien se puso al frente de la prueba en representación de su pueblo, enfrentándose cara a cara a Mario Vaquerizo, encargado de apadrinar a Muros en esta edición. Un cara a cara que promete ser uno de los platos fuertes de la noche del 17 de agosto.

Blanca cuenta esta edición con la periodista y presentadora Lourdes Maldonado como madrina, quien acompañará al pueblo murciano durante toda su participación en el concurso.

La participación de Blanca

El pasado 17 de marzo, este periódico confirmó que Blanca sería uno de los pueblos elegidos para representar a la Región de Murcia en esta nueva edición veraniega del 'Grand Prix'. Una selección que no fue sencilla: de más de 1.000 pueblos que se presentaron a las pruebas de selección, únicamente 83 pasaron de fase, hasta quedar finalmente una docena de localidades, entre las que se encuentra Blanca.

El pasado 30 de marzo, el Ayuntamiento del municipio animó a los vecinos a acudir a la plaza de la Iglesia a partir de las seis de la tarde para arropar a sus representantes durante la grabación, en un ambiente de ilusión y expectación que se mantiene ahora, meses después, con la fecha de emisión ya marcada en el calendario.

Una edición histórica y con récord de audiencia

Esta es ya la cuarta edición consecutiva del veraniego 'Grand Prix' desde que RTVE recuperase el formato en 2023, impulsado en gran parte por el tirón mediático de Ibai Llanos. Y esta temporada llega marcada por la ambición: por primera vez se ha ampliado la participación a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes, con el objetivo de dar cabida a más rincones de España. Blanca, con sus cerca de 6.000 habitantes, encaja de lleno en ese perfil.

Al frente del concurso sigue estando Ramón García, todo un símbolo del programa desde sus orígenes. Entre los padrinos de esta edición también figura el murciano Xuso Jones, aunque en esta ocasión apadrinará a un pueblo distinto de Blanca.