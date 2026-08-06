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La Aemet alerta: tormentas y granizo amenazan con romper la jornada de calor en la Región este jueves
La Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo ante el riesgo de precipitaciones veraniegas localmente fuertes
La Región de Murcia afronta este jueves, 6 de agosto, una jornada de calor intenso salpicada por el riesgo de tormentas en el Noroeste. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos en esa comarca, que estará en vigor de 14.00 a 22.00 horas, con una probabilidad de que se produzcan de entre el 40% y el 70%.
El motivo es la previsión de tormentas que podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de granizo menudo, favorecidas por la nubosidad de evolución diurna que se irá formando en las sierras del Noroeste a lo largo del día.
Para el resto de la Región, la Aemet prevé cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes bajas durante la mañana en el litoral y en las zonas bajas del interior. Será en las sierras del Noroeste donde la nubosidad gane protagonismo conforme avance la jornada, dando paso a las tormentas previstas por la tarde.
El mercurio sigue alto, aunque con ligero descenso
Pese al riesgo de tormenta, el calor seguirá siendo protagonista, con temperaturas que rondarán los 35-36 grados en gran parte de la Región, si bien se espera un ligero descenso respecto a jornadas anteriores. Estos son los valores previstos para las principales localidades:
- Murcia: 24° de mínima y 36° de máxima
- Caravaca de la Cruz: 19° de mínima y 35° de máxima
- Lorca: 21° de mínima y 35° de máxima
- Yecla: 18° de mínima y 35° de máxima
- Cartagena: 24° de mínima y 32° de máxima
En cuanto al viento, soplará flojo y de componente este durante gran parte del día, aunque se esperan intervalos de intensidad moderada por la tarde, coincidiendo con el desarrollo de la inestabilidad en el Noroeste.
Un jueves inestable también en el resto de España
La jornada llega marcada por la proximidad de una masa de aire frío que deja inestabilidad en buena parte de la Península. Además de en el Noroeste murciano, se esperan chubascos y tormentas fuertes con granizo en el nordeste y el oeste pirenaico, mientras las temperaturas se mantienen muy altas en Canarias, Baleares, el entorno de Alborán y el interior peninsular.
Desde la Aemet recomiendan prudencia en las zonas rurales y de sierra del Noroeste durante la franja horaria del aviso, especialmente ante la posibilidad de granizo y tormentas de fuerte intensidad.
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