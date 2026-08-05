El PSOE denuncia que solo dos de los quince parques del CEIS en la Región de Murcia están equipados para responder ante un gran terremoto

La Región de Murcia, situada sobre la falla de Alhama, no está preparada para responder ante un terremoto de gran magnitud, denuncia el Partido Socialista de esta comunidad. El diputado del PSOE en la Asamblea Regional Fernando Moreno exigió este miércoles al Gobierno de Fernando López Miras que actúe "de forma urgente" para corregir la "grave falta de medios materiales, formación especializada y capacidad operativa" del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS).

Moreno recordó que, en la última semana, la Región ha registrado tres seísmos, el mayor de ellos de magnitud 4,1, acompañado de varias réplicas de menor intensidad. Aunque no se produjeron daños personales ni materiales de consideración, advirtió de que "no podemos confundir la suerte con la preparación para afrontar una emergencia sísmica como las que ya sufrió la Región en Mula o Lorca". En este sentido, afirmó que "la Región de Murcia es una de las zonas con mayor riesgo sísmico de España y un terremoto de mayor intensidad es un escenario real para el que debemos estar preparados. Lo irresponsable es que el Gobierno regional siga actuando como si ese riesgo no existiera", señaló.

Fernando Moreno, diputado del PSOE. / PSRM

El diputado alertó de que únicamente los parques de bomberos de Lorca y Molina de Segura disponen de material de apeo para estabilizar estructuras dañadas y, además, en una cantidad claramente insuficiente para responder a una emergencia similar a la vivida en Lorca en 2011 o en Mula en 1999. El resto de los quince parques del CEIS carecen por completo de este equipamiento, aseguró.

Asimismo, denunció que el Consorcio no dispone de herramientas "imprescindibles" para localizar y rescatar a personas atrapadas bajo los escombros, como geófonos, cámaras de fibra óptica, drones con cámaras térmicas, monitores para detectar movimientos en estructuras, cojines neumáticos de elevación, puntales hidráulicos, equipos de oxicorte, unidades caninas especializadas o sistemas alternativos de comunicaciones que permitan seguir operando en caso de fallo de la red digital. "Estas carencias comprometen directamente la capacidad de salvar vidas en una catástrofe y son la consecuencia de años de falta de planificación e inversión por parte del Gobierno de López Miras", remarcó.

Moreno también ha denunciado la ausencia de formación específica entre el personal y los mandos del CEIS para intervenir en rescates en estructuras colapsadas. Según explicó, ningún mando dispone de certificación INSARAG ni consta formación homologada que permita coordinar con garantías un operativo de gran magnitud junto a otros equipos especializados.

Asegura que el Consorcio no dispone de herramientas para localizar y rescatar a personas atrapadas bajo los escombros

A ello se suma, según indicó, la falta de vehículos específicos para el transporte de carga pesada y la inexistencia de una unidad propia de coordinación para gestionar una emergencia sísmica, lo que obligaría a depender de otros servicios de emergencias, como los bomberos de Murcia y Cartagena o la Unidad Militar de Emergencias.

"Han pasado quince años desde el terremoto de Lorca y nueve años de gobiernos de López Miras. El balance es demoledor: el CEIS sigue sin disponer de los medios imprescindibles para afrontar una catástrofe de estas características. La seguridad de la ciudadanía no puede seguir siendo la última prioridad del Ejecutivo regional", ha manifestado.

Ante esta situación, el PSRM exige al Ejecutivo autonómico la realización inmediata de una auditoría pública sobre los medios disponibles en los quince parques del Consorcio de Bomberos, la adquisición urgente del equipamiento especializado necesario para el rescate en estructuras colapsadas y la puesta en marcha de un plan de formación homologado que incluya la certificación INSARAG para los mandos del CEIS.