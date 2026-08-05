El reparto de las plazas MIR en la Región sumará más sanitarios en Urgencias y Emergencias

La convocatoria de las plazas MIR aumenta en la Región de Murcia pasando a los 455 puestos, que suponen 16 más que en este 2026. Comprende 346 plazas para graduados y licenciados y 109 plazas para graduados y diplomados en Enfermería.

La oferta total aumenta un 3,64 por ciento respecto a las 439 plazas de 2025/2026. En las cinco últimas convocatorias, la oferta regional ha pasado de 388 plazas en 2022/2023 a las 455 propuestas para 2026/2027, lo que representa un incremento de 67 plazas, un 17,3 por ciento.

Entre los principales incrementos se encuentran Radiodiagnóstico, con tres plazas adicionales; Medicina de Urgencias y Emergencias y Psicología Clínica, con dos plazas adicionales cada una; y otras diez especialidades que aumentan en una plaza. La oferta de especialidades de Enfermería se mantiene en 109 plazas.

Del total regional se incluyen una plaza de Medicina Legal y Forense ofertada por la Administración General del Estado y dos plazas de titularidad privada. En consecuencia, 452 plazas corresponden directamente a la oferta del Servicio Murciano de Salud.

Esta cifra destaca la Consejería de Salud que tiene carácter provisional, ya que la oferta definitiva queda pendiente de su aprobación y publicación mediante la correspondiente orden del Ministerio de Sanidad en el Boletín Oficial del Estado.

De los 455 puestos de formación sanitaria especializada que se ofertan en la Comunidad, 321 corresponden a Medicina; 109 a Enfermería; 14 a Farmacia; ocho a Psicología; uno a Química; uno a Biología; y uno a Física.

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Las pruebas selectivas para acceder a una de estas plazas se celebrarán el sábado 23 de enero de 2027. El llamamiento comenzará a las 13.00 horas y el ejercicio se iniciará a las 14.00 horas. El examen podrá realizarse en 26 localidades de toda España, entre ellas Murcia, y consistirá en un cuestionario de 200 preguntas y otras 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única respuesta correcta. Para responder, los aspirantes contarán con cuatro horas y media.