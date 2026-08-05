La Región vive el julio más caluroso de su historia

Las altas temperaturas durante los meses de verano, aunque siempre tienen carácter informativo, no constituyen una novedad. Sin embargo, los termómetros a pie de calle que alcanzaron los 44 °C en la Región de Murcia sí fueron noticia por sí solos y no hicieron más que anticipar lo que ahora confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): el pasado julio fue el mes más caluroso registrado en los últimos 66 años.

La temperatura media durante el mes de julio ha aumentado a lo largo de los años. / Aemet

Así lo recoge el Resumen Climatológico Mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que constituye una prueba más de las consecuencias del cambio climático en la Región. El informe califica el mes como “extremadamente cálido”, con una temperatura media de 28,5 °C y una anomalía de +3,0 °C respecto al promedio del periodo 1991-2020. Es decir, durante el pasado mes de julio los murcianos convivimos con temperaturas tres grados por encima de lo habitual. Tal y como explica el informe, "en la evolución de las temperaturas máximas se observa un predominio de valores superiores a los habituales para la época".

Hasta este año, los julios más calurosos registrados habían sido los de 2015 y 2023, ambos con una temperatura media de 28 °C.

La Aemet incide en que no solo las temperaturas máximas, sino también las mínimas, contribuyeron a que el mes recibiera la calificación de “extremadamente cálido”. La temperatura máxima media alcanzó los 36,2 °C, casi cuatro grados por encima del promedio y un grado más que el anterior récord, registrado en 2015. Por su parte, la temperatura mínima media superó en 2,2 °C el valor habitual y fue la tercera más alta desde 1961, solo por detrás de las de 2015, con 20,8 °C; y 2023, con 21,1 °C.

El día más caluroso del mes llegó justo en el ecuador de julio, el día 15.

Noches tropicales sin excepción

Las altas temperaturas no se limitaron a las horas de sol. Durante la noche tampoco dieron tregua y el calor nocturno fue uno de los grandes protagonistas del mes. Según el informe de la Aemet, en la capital del Segura las 31 noches de julio fueron tropicales -aquellas que no bajan de los 20 grados-, de las cuales 11 fueron además tórridas, es decir, que no bajaron de los 25 °C.

Todas las noches de julio fueron tropicales en la capital del Segura. / Aemet

En San Javier se registraron 29 noches tropicales, ocho de ellas tórridas, mientras que en Alcantarilla hubo 28 noches tropicales y ocho tórridas. En esta última localidad se batió un récord histórico desde 1942, cuando se habían registrado cinco noches tórridas durante todo el mes de julio.

Tendencia anual

El comportamiento de julio es solo una parte de la tendencia térmica que está marcando 2026. Durante la primera mitad del año, la temperatura media ha sido calificada también como “extremadamente cálida”, con 17,4 °C, lo que convierte este periodo en el segundo más cálido desde 1961.

El informe de la Aemet subraya que "se han superado efemérides de temperatura media más alta, media de máxima y mínima más alta, temperatura máxima absoluta y temperatura mínima más alta en varias estaciones de la Región".

En cuanto a las precipitaciones, el nivel de lluvias se mantiene dentro de los valores habituales, aunque el estudio señala que este julio ha sido el décimo más seco del siglo XXI. Un dato que, pese a ello, entra dentro de la normalidad climática de un mes caracterizado por precipitaciones escasas y distribuidas de forma muy irregular. La capital de la Región fue donde más precipitación se acumuló. El episodio más destacado tuvo lugar el día 23, cuando las tormentas dejaron hasta 9 litros por metro cuadrado en Murcia y estuvieron acompañadas de barro y granizo.

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El viento también cobró protagonismo durante esas tormentas, con rachas de hasta 83 kilómetros por hora en Murcia y 81 en Mazarrón-Las Torres. La Aemet destaca que el Observatorio de Murcia batió el récord de racha máxima de viento para un mes de julio desde 1984.