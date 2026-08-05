Cuando la Región de Murcia tiembla

Ya son tres los temblores que han sacudido a la Región de Murcia en menos de dos semanas. El más reciente tuvo lugar durante la madrugada de este martes, un minuto después de la medianoche, con epicentro entre Albudeite y Barqueros. Con una magnitud 2,5 en la escala de Richter, este terremoto se suma al que tuvo lugar el pasado jueves 23 de julio, con epicentro al oeste de Abarán.

A este primer sismo, de magnitud 2,1, le siguió otro de mayor intensidad: el del pasado domingo, 2 de agosto, que hizo temblar a la ciudad de Murcia y pudo notarse en municipios como Alhama de Murcia, Albudeite, Campos del Río, Lorca, Bullas, Cartagena y Villanueva del Río Segura, además de en zonas de Alicante y Albacete.

"Todo el sureste español, así como el sur de España, se encuentra encima de multitud de fallas", explica a este periódico Antonio Tomás Espín, doctor en Análisis y Diseño Avanzado de Estructuras en la Universidad Politécnica de Cartagena y especialista en estructuras sismorresistentes. La Región está situada sobre la "famosísima" falla de Alhama, detalla Tomás, quien añade que "esa es la más grande", pero luego hay otras "más pequeñitas" .

Vecinos de Murcia, Cartagena, Lorca y otros municipios se asustaron el domingo al "temblar" sus casas

La falla de Alhama

Según el investigador de la UPCT, esta estructura geológica activa es una de las responsables de que se produzcan "con bastante frecuencia" este tipo de terremotos, aunque asegura que lo normal es que sean de baja intensidad, como el registrado durante la madrugada del martes. El doctor reconoce que puede darse algún temblor de mayor intensidad, como el que tuvo lugar en Lorca en 2011 (que costó la vida a nueve personas), "aunque no es lo habitual".

El Consistorio de Murcia cree que el episodio del día 2 fue "un entrenamiento" para los efectivos

En la Región de Murcia, "los terremotos de intensidad dos, tres o hasta cuatro son habituales", añade Tomás, quien precisa que, a mayor intensidad y magnitud, menor es la frecuencia con la que se reproduce el sismo. El investigador reitera que "hasta cuatro podemos considerarlo como una cosa normal para la Región de Murcia". Otros, como el de Lorca, de magnitudes superiores, "ya no son tan habituales". Ese tipo de temblores suceden cada 100 años "de media estadística", resalta.

Ante la posibilidad de futuras réplicas, el especialista en estructuras sismorresistentes se muestra prudente: "La predicción de futuros terremotos es imposible. No se puede saber nunca con certeza cuándo habrá un nuevo temblor", precisa. "Sabemos que estamos en una zona activa sísmicamente por lo que se van a ir reproduciendo terremotos de esta categoría, entre dos y cuatro, a lo largo del tiempo".

"Es necesario que haya edificios sismorresistentes, para lo que ya tenemos una normativa" Antonio Tomás — Especialista en estructuras sismorresistentes

El profesor de la UPCT hace hincapié en que, a diferencia de lugares del mundo que sufren terremotos de intensidades superiores, como China, Japón, California o Chile, "aquí no los tenemos tan grandes por lo que los edificios de las ciudades de la Región están adaptados a la magnitud de los sismos que padecemos".

Antonio Tomás Espín, especialista en estructuras sismorresistentes / L.O.

Edificios sismorresistentes

Tomás matiza que es necesaria una construcción sismorresistente, "para lo que ya contamos con una normativa", y recuerda cómo, después de sentir el terremoto del pasado domingo en una sexta planta de la ciudad de Murcia, bajó al sótano para investigar los pilares y no detectó fisura o deformación alguna. "Los edificios construidos de los años 70 en adelante, que es cuando empieza la primera norma sismorresistente, ya deben de estar preparados para los terremotos de este tipo", puntualiza al respecto.

El Ayuntamiento prepara una campaña para concienciar del riesgo sísmico a los vecinos y visitantes

En caso de sismos como el del pasado domingo, la Región de Murcia activa el plan Sismimur. Se trata de un proyecto de protección civil "que pretende coordinar todos los medios disponibles para afrontar posibles catástrofes; en este caso, terremotos", como desgrana a este diario Feliciano Ortiz, responsable de Información del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región.

"Lo que diferencia al nuevo plan Sismimur de la Región es la incorporación de grupos de acción" Feliciano Ortiz — Responsable de información de emergencias de la Región de Murcia

El primer programa ante riesgo sísmico data de 2006, explica Ortiz; sin embargo, tras los devastadores terremotos de Lorca, hubo una revisión del plan. La versión actual es de finales de 2015, de hace 11 años. La principal diferencia respecto a su antecesora es la incorporación de grupos de acción que acompañan a bomberos, policías y sanitarios "para que te digan si tu vivienda es o no habitable", aclara Ortiz.

Feliciano Ortiz, responsable de información en la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región / L.O.

Se trata de un grupo formado por arquitectos técnicos e ingenieros que evalúan si las viviendas afectadas por los seísmos "requieren alguna reparación, si te dejan entrar para que cojas lo justo y te vayas o si te dicen, ‘mira, ni se te ocurra entrar aquí’".

"Lo primero de todo es que la gente debe ser consciente de que pueden haber terremotos", avisan, por otro lado, desde el Ayuntamiento de Murcia, al tiempo que añaden que "se tienen que conocer las rutas de evacuación de los sitios de residencia o de trabajo habituales, así como saber que, en caso de un sismo, si se cree que hay riesgo, salir de los edificios a zonas despejadas donde no puedan caer cascotes".

También recuerdan que, si se está dentro de una residencia, es importante protegerse debajo de la mesa o de algún elemento que, ante la caída del techo o de otros muebles, pueda resguardar a quienes viven en la casa.

En caso de abandonar el edificio, desde el Ayuntamiento insisten en la "importancia" de hacerlo por las escaleras, puesto que los ascensores pueden estar comprometidos. "Y si es posible, hay que acordarse de cerrar grifos, gas y demás para evitar que hayan roturas o fugas que empeoren la situación", dejan claro.

Respecto a la sensibilización, las citadas fuentes municipales aseguran que "por lo general, la población murciana está concienciada" y recalcan el hecho de que uno de los aspectos "más importantes" del plan Sismimur "sea precisamente la transmisión de información a la población y a los distintos servicios que tuvieran que trabajar en coordinación en caso de un evento sísmico grave".

Desde el Consistorio ponen de manifiesto que el terremoto del pasado domingo "no ha dejado de ser un ejercicio de entrenamiento sobre cómo se tiene que activar el plan, porque se inició en fase 0, se avisó a todos los responsables, se coordinaron los distintos servicios de emergencia, Policía, bomberos y Protección Civil, que se personaron en Barqueros y comprobaron que no había daños visibles en ningún sitio", matizan.

De aquí a finales de año, el Ayuntamiento planea elaborar una campaña de concienciación "para que se sea consciente del riesgo sísmico y para que la población cuente con las directrices básicas en caso de terremoto".