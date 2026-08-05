Redoblan la presión para que reabra la línea con Guadix y Baza

El Ayuntamiento de Lorca ha reiterado su compromiso con la recuperación de la histórica línea ferroviaria Guadix-Baza-Lorca tras conocerse las conclusiones del estudio elaborado por la Universidad de Granada, que avala la viabilidad técnica, económica y social de esta infraestructura y respalda la petición trasladada por el Gobierno regional al Ministerio de Transportes durante la Conferencia Sectorial de Transportes celebrada la pasada semana.

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, señaló que este informe "avala lo que venimos defendiendo desde hace años junto al resto de administraciones, colectivos sociales, empresariales y ciudadanos, convencidos de la necesidad de recuperar una conexión ferroviaria estratégica para el desarrollo del territorio".

"Estamos ante un informe elaborado por expertos independientes que desmonta los argumentos utilizados por el Ministerio para rechazar una infraestructura estratégica para el sureste español. Ya no hablamos únicamente de una reivindicación política o social, sino de un estudio universitario que demuestra que la recuperación de esta conexión ferroviaria es perfectamente viable y beneficiosa para el conjunto del territorio", afirmó Meca.

El edil recordó que el Ayuntamiento de Lorca lleva más de dos años implicado activamente en este movimiento reivindicativo, participando en las distintas mesas de trabajo promovidas por la Diputación de Granada y formando parte de las concentraciones ciudadanas celebradas en defensa del ferrocarril.

"Desde el Ayuntamiento hemos mantenido siempre una posición firme en favor de esta conexión porque entendemos que supondría una mejora significativa para la movilidad de personas y mercancías, reforzaría el papel de Lorca como nodo de comunicaciones y favorecería nuevas oportunidades para el comercio, el turismo, la actividad empresarial y el empleo", destacó.

El concejal recordó que el estudio presentado por la Universidad de Granada analiza aspectos relacionados con la movilidad, la demografía, la actividad económica, el transporte de mercancías y la cohesión territorial, concluyendo que la reapertura de la línea generaría beneficios para un ámbito que comprende doce comarcas, tres provincias y dos comunidades autónomas.

Noticias relacionadas

La infraestructura permitiría mejorar las conexiones entre la Región de Murcia y Andalucía, facilitando el desarrollo de un amplio territorio y ofreciendo nuevas oportunidades a municipios que históricamente han estado vinculados por esta línea ferroviaria. "Hablamos de cohesión territorial, de luchar contra la despoblación y de ofrecer oportunidades de futuro a numerosos municipios que, desde el cierre de la línea en diciembre de 1984, han quedado aislados y han visto frenado su desarrollo. Quienes hemos estado junto a los vecinos de esos municipios conocemos perfectamente las consecuencias que tuvo la desaparición del ferrocarril".