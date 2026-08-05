Patrimonio
El PSOE propone poner el Ángel de la Fama en la antigua cárcel
La formación socialista propone su reubicación en las obras de la antigua cárcel para potenciar el patrimonio y el turismo local
El PSOE de Lorca propone recuperar el Ángel de la Fama, una de las esculturas más emblemáticas del patrimonio lorquino, para devolverla al espacio público coincidiendo con las obras de rehabilitación de la antigua cárcel. La formación socialista plantea que la pieza pueda instalarse a la entrada del recinto o en alguna de las nuevas zonas verdes previstas en el proyecto, con el objetivo de convertirla en un nuevo atractivo cultural y turístico para el casco histórico.
La propuesta llega después de que, durante los últimos años, se hayan barajado distintas ubicaciones para albergar de forma definitiva esta monumental escultura de piedra, de cinco metros de altura y cerca de 7.500 kilos de peso.
El Ángel de la Fama fue retirado en abril de 1980 de lo más alto de la Colegiata de San Patricio, donde coronaba el templo, después de que una grúa que participaba en los trabajos de restauración de la cubierta impactara accidentalmente contra la escultura. Desde entonces, la escultura ha permanecido alejada de su ubicación original, convirtiéndose en una de las grandes asignaturas pendientes de la recuperación del patrimonio monumental de Lorca.
En este contexto, el PSOE considera que la rehabilitación de la antigua cárcel ofrece una oportunidad para devolver la escultura a un espacio accesible para vecinos y visitantes. «Es una inversión mínima que supondría un gran reclamo turístico y cultural para nuestro casco antiguo», señaló la concejala socialista María Ángeles Mazuecos, quien defiende que la actuación contribuiría a reforzar la oferta patrimonial de la ciudad.
Los socialistas sostienen que recuperar el Ángel de la Fama para el espacio público permitiría poner en valor una de las obras más singulares del patrimonio artístico lorquino, al tiempo que enriquecería el recorrido monumental del casco histórico.
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