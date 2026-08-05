La Región de Murcia pretende cerrar la puerta a la acogida de menores de Ceuta

El Gobierno de España se prepara para reubicar en los próximos días en la Península a los cientos de menores —se estima que alrededor de un millar— llegados a Ceuta desde la semana pasada procedentes del Reino de Marruecos. Con la legislación en la mano, puede hacerlo, ya que el artículo 35 de la Ley de Extranjería, reformado en 2025, contempla la acogida vinculante y solidaria del resto de comunidades ante una contingencia migratoria extraordinaria, situación en la que se encuentra esta ciudad autónoma desde agosto del año pasado.

Sin embargo, algunas autonomías, como la Región de Murcia, están dispuestas a negarse en rotundo. «El Gobierno central sabe que nuestros recursos de acogida están saturados. Nos encontramos en una situación de máxima tensión, agravada por el aumento de llegadas de pateras a nuestras costas», explicaron ayer a estar redacción desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad. Como dato, añadieron que «solo este fin de semana han llegado 20 menores migrantes no acompañados por esta vía».

Asimismo, se mostraron molestos por el hecho de que el Ministerio de Juventud e Infancia todavía no se ha puesto en contacto con el Ejecutivo autonómico para un posible traslado de menores desde Ceuta.

Solo este fin de semana llegaron 20 menores no acompañados en patera a costas murcianas, dice la Consejería

Aunque no guste, la Ley de Extranjería, indica que el traslado de menores migrantes a otras comunidades debe realizarse en un plazo máximo de 15 días naturales, desde su registro e inicio del expediente. Dicha resolución de traslado debe notificarse en un máximo de 10 días naturales desde la propuesta. Una vez notificada, debe ejecutarse en un máximo de cinco días naturales. En todo caso, el límite total es de 15 días desde la inscripción.

El rechazo del Gobierno murciano a acoger niños, niñas y adolescentes que llegan a España sin sus padres o tutores legales no es nueva. La necesidad de llegar a acuerdos con Vox le ha empujado en varias ocasiones a mostrar públicamente su desacuerdo con esta medida solidaria. Cabe recordar que Ceuta, gobernada también por el PP, sufre una sobreocupación en su sistema de acogida que roza el 3.000%.

Dos menores durmiendo en un parque de Ceuta estos días. / MARCOS MORENO/EP

Durante la Comisión Sectorial de Infancia celebrada el mes pasado, la Región de Murcia fue la única comunidad que se abstuvo en la votación sobre el reparto de 35 millones para los sistemas de acogida autonómicos. La directora general de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano, explicó entonces que «el sistema de protección de la Región es el único de toda España que, aun estando tensionado, no recibe ni un euro de financiación extraordinaria como el resto de las comunidades a las que se les tiene en cuenta su situación geográfica y su sobreocupación», como pasa con Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. La Comunidad reclama el mismo trato que estas últimas.

Tampoco hay que olvidar que el Gobierno autonómico lleva todo el año insistiendo en la necesidad de aprobar los Presupuestos de 2026, objetivo que solo podrá alcanzar con el beneplácito de Vox, partido que exige la expulsión de todos los migrantes en situación irregular o que entraron ilegalmente al país, incluidos los menores. De hecho, el rechazo a su acogida son condiciones que los de Santiago Abascal han impuesto en las tres comunidades autónomas en las que se celebraron elecciones este año: Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Guardiola culpa a Moncloa

La decisión de negarse a la reubicación de menores extranjeros no va a ser, ni mucho menos, exclusiva de la Región de Murcia, sino que parece tomada desde la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. Preguntado por si las comunidades autónomas donde gobierna el PP van a acoger a los menores llegados a Ceuta, el secretario general del PP, Miguel Tellado, sostuvo ayer que esto «no es una crisis migratoria», sino «una crisis de seguridad nacional» que «no tiene que ver con situaciones anteriores». En otras palabras:«El que ha generado el problema es el Gobierno de Sánchez y es el que debe resolverlo. Que por donde han entrado, vuelvan a salir».

Quien ha provocado este problema es quien tiene la obligación de resolverlo, y ese responsable es el Gobierno de España Miriam Guardiola — Portavoz PPRM

En la misma línea, la portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, aseguró a La Opinión que «lo ocurrido en Ceuta evidencia, una vez más, la absoluta incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar la seguridad de nuestras fronteras y gestionar una crisis migratoria de esta magnitud».

«Es inaceptable que, disponiendo de información previa sobre la avalancha que se dirigía hacia la frontera del Tarajal, el Ejecutivo no adoptara las medidas necesarias para evitar una situación que ha puesto en riesgo la seguridad de los ciudadanos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», dijo, remarcando que «quien ha provocado este problema es quien tiene la obligación de resolverlo, y ese responsable es el Gobierno de España».

Además, exigió los ceses del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, por «no haber actuado» y porque «ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias».