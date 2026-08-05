El Grupo Mixto, partido en dos ante la acogida de los menores de Ceuta: "La Región de Murcia no puede convertirse en la guardería de África"

Después de que José Ángel Antelo solicitara levantar un cordón sanitario al PSOE regional por la gestión de Pedro Sánchez de la crisis con Marruecos, este miércoles, su compañera del Grupo Mixto, también exintegrante de Vox, Virginia Martínez, solicitó un Pleno extraordinario en la Asamblea Regional con el objetivo de expresar el rechazo a cualquier reparto de migrantes en situación irregular procedentes de Ceuta y Melilla.

"La Región de Murcia no puede convertirse en la guardería de África ni en el reformatorio de todos aquellos indultados por Mohamed VI; no queremos terroristas ni yihadistas en nuestras calles", señaló la diputada.

Los exintegrantes de Vox creen que la reubicación "no resuelve el problema de origen, sino que lo distribuye por todo el territorio nacional"

Tras anunciar el Ministerio de Infancia y Adolescencia su intención de reubicar a los menores extranjeros no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas, como marca la Ley de Extranjería, la facción de derecha radical del Grupo Mixto apunta que el Gobierno de España pretende trasladar a las comunidades autónomas las consecuencias de una política migratoria que, a su juicio, ha fracasado en el control de las fronteras y en la gestión de la inmigración ilegal.

A través de un comunicado, Martínez y Antelo afirman que la reubicación "no resuelve el problema de origen, sino que lo distribuye por todo el territorio nacional". En este sentido, reclaman al Ejecutivo central que refuerce el control de las fronteras, impulse la devolución inmediata de quienes permanezcan ilegalmente en España y abandone, según sostienen, las políticas que incentivan la inmigración ilegal.

Los diputados del Grupo Mixto María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos. / Iván J. Urquízar

Nada que ver con la otra mitad del Grupo Mixto, compuesta por la coalición de Podemos e Izquierda Unida-Verdes. La diputada morada, María Marín, calificó este miércoles de "profundamente irresponsable" el rechazo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas la Región de Murcia, a la acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta. "No es una opción a la carta. Es una obligación legal que tienen todas las comunidades, además, por supuesto, de ser un gesto de mera humanidad y de cumplimiento de los derechos humanos", expresó.

IU-V pide la comparecencia de Conchita Ruiz en la Cámara murciana

La portavoz morada puso el foco en el "auténtico drama" que se está viviendo en Ceuta, donde el balance provisional asciende ya a más de 140 fallecidos en su intento de alcanzar la costa española. "Hoy es Ceuta, pero mañana puede ser la Región de Murcia ante una llegada de pateras. La ayuda y la solidaridad entre autonomías es fundamental para evitar colapsos y garantizar el trato digno que la ley exige a los menores que llegan solos a España", concluyó.

Su socio parlamentario, José Luis Álvarez-Castellanos (IU-V), declaró que el Gobierno de López Miras, que se opone a la acogida esgrimiendo que el sistema de acogida está "saturado", está "anteponiendo sus intereses partidistas al cumplimiento de la ley", puesto que el artículo 35 es claro y obliga a la solidaridad entre territorios. "Esta negativa sienta un mal precedente, por lo que exigimos la comparecencia urgente de la consejera competente en la Diputación Permanente de la Asamblea Regional para que dé explicaciones de esta decisión", afirmó.