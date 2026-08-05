La comunidad marroquí en la Región de Murcia vive en silencio la llegada masiva de migrantes a Ceuta

Cuarenta y dos grados y una calle casi vacía. A ambos lados, locales con rótulos en árabe resisten el calor con las persianas a medio bajar. Dentro, algunas mujeres mayores compran verdura de buena calidad y cilantro a sesenta céntimos; conocen los sitios de confianza, los recomiendan de boca a boca. Los comercios permanecen abiertos, pero casi nadie quiere hablar. El barrio de San Andrés sirve de termómetro social para medir cómo ha calado en la Región de Murcia lo sucedido en Ceuta.

Unos alegan que el jefe no estaba; otros, que no les interesa hacer declaraciones; en algunos casos, las dificultades con el idioma ponen trabas a la conversación. Pero, por encima de las excusas, se percibe algo más: vergüenza, y, sobre todo, miedo a las represalias. Esto es lo que nos han respondido los propios dependientes de carnicerías, supermercados y tiendas de ropa al pedir declaraciones y una fotografía: miedo a la exposición pública.

Entre las personas que aceptan hablar, y el ambiente que se respira durante el recorrido por la zona, predomina una idea: cuanto menos se habla del asunto, mejor. Pero esta resignación defensiva no se traduce en que estén de acuerdo con lo sucedido, sino que la mayoría lo rechaza pero no forma pública.

Tres voces, tres miradas

Mubara, que lleva treinta años en España y trabaja en una tienda de ropa del centro de Murcia, es el primero en contestar. Asegura que volvió ayer mismo de Marruecos y alega que había mucha más seguridad que de costumbre. Él interpreta que lo ocurrido en Ceuta está relacionado con la tensión diplomática entre España y Argelia: «España tiene petróleo ‘gratis’ gracias a Argelia y, por eso, tiene conflictos con marruecos, asegura.

Más contundente se muestra Mohamed —nombre ficticio, pedido por él mismo para evitar represalias—, que no duda ni un instante en hablar acerca del tema. "Son menores en busca de un futuro mejor, no delincuentes", defiende. Insiste en que paga sus impuestos como autónomo honradamente y que en veinte años nunca ha tenido un problema. Cuando se le pregunta por una fotografía o por dar su nombre real, se muestra reticente: "¿Quién sabe si yo os cuento esto y van a buscar después mi establecimiento para destrozarlo?", se pregunta, haciendo referencia a los racistas.

Youssef, el único que ha aceptado ser fotografiado, lleva en España desde 2005. Estudió en la universidad y habla varios idiomas. Trabaja en una tienda de ropa del centro y reivindica la convivencia cotidiana entre comunidades: "Nos ayudamos entre todos sin ningún problema", afirma. Sobre los conflictos generacionales dentro de la propia comunidad migrante, los compara con los que también existen entre españoles.

"¿Quién sabe si yo os cuento esto y van a buscar después mi establecimiento para destrozarlo?" Youssef

Sobre Ceuta, reparte responsabilidades entre las mafias españolas, marroquíes y argelinas, y apunta un dato que pocos mencionan: los hechos coincidieron con la celebración, el 30 de julio, del Trono del Reino de Marruecos. "Los marroquíes aprovecharon la fiesta nacional para escapar", considera. Recalca, además, lo dificil que es traer a toda tu familia a otro país con una analogía: "¿Tú sabes lo complicado que es cortar una planta por la base y plantarla de nuevo en otro sitio limpio y que siga creciendo?".

Cuando termina la conversación, Youssef vuelve a colocar camisetas en el perchero. En la frutería de enfrente una clienta pide cilantro como cualquier otro día. La vida continúa exactamente igual que antes. Solo cambia una cosa: casi nadie quiere ponerle voz, ni significarse, ni arriesgarse a que las personas racistas tomen represalias con ellos.