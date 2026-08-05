Crisis con Marruecos
La comunidad marroquí en la Región de Murcia vive en silencio la llegada masiva de migrantes a Ceuta
La mayoría prefiere no pronunciarse por miedo a posibles represalias y solo unos pocos hablan de mafias o motivos políticos detrás de la crisis
Cuarenta y dos grados y una calle casi vacía. A ambos lados, locales con rótulos en árabe resisten el calor con las persianas a medio bajar. Dentro, algunas mujeres mayores compran verdura de buena calidad y cilantro a sesenta céntimos; conocen los sitios de confianza, los recomiendan de boca a boca. Los comercios permanecen abiertos, pero casi nadie quiere hablar. El barrio de San Andrés sirve de termómetro social para medir cómo ha calado en la Región de Murcia lo sucedido en Ceuta.
Unos alegan que el jefe no estaba; otros, que no les interesa hacer declaraciones; en algunos casos, las dificultades con el idioma ponen trabas a la conversación. Pero, por encima de las excusas, se percibe algo más: vergüenza, y, sobre todo, miedo a las represalias. Esto es lo que nos han respondido los propios dependientes de carnicerías, supermercados y tiendas de ropa al pedir declaraciones y una fotografía: miedo a la exposición pública.
Entre las personas que aceptan hablar, y el ambiente que se respira durante el recorrido por la zona, predomina una idea: cuanto menos se habla del asunto, mejor. Pero esta resignación defensiva no se traduce en que estén de acuerdo con lo sucedido, sino que la mayoría lo rechaza pero no forma pública.
Tres voces, tres miradas
Mubara, que lleva treinta años en España y trabaja en una tienda de ropa del centro de Murcia, es el primero en contestar. Asegura que volvió ayer mismo de Marruecos y alega que había mucha más seguridad que de costumbre. Él interpreta que lo ocurrido en Ceuta está relacionado con la tensión diplomática entre España y Argelia: «España tiene petróleo ‘gratis’ gracias a Argelia y, por eso, tiene conflictos con marruecos, asegura.
Más contundente se muestra Mohamed —nombre ficticio, pedido por él mismo para evitar represalias—, que no duda ni un instante en hablar acerca del tema. "Son menores en busca de un futuro mejor, no delincuentes", defiende. Insiste en que paga sus impuestos como autónomo honradamente y que en veinte años nunca ha tenido un problema. Cuando se le pregunta por una fotografía o por dar su nombre real, se muestra reticente: "¿Quién sabe si yo os cuento esto y van a buscar después mi establecimiento para destrozarlo?", se pregunta, haciendo referencia a los racistas.
Youssef, el único que ha aceptado ser fotografiado, lleva en España desde 2005. Estudió en la universidad y habla varios idiomas. Trabaja en una tienda de ropa del centro y reivindica la convivencia cotidiana entre comunidades: "Nos ayudamos entre todos sin ningún problema", afirma. Sobre los conflictos generacionales dentro de la propia comunidad migrante, los compara con los que también existen entre españoles.
"¿Quién sabe si yo os cuento esto y van a buscar después mi establecimiento para destrozarlo?"
Sobre Ceuta, reparte responsabilidades entre las mafias españolas, marroquíes y argelinas, y apunta un dato que pocos mencionan: los hechos coincidieron con la celebración, el 30 de julio, del Trono del Reino de Marruecos. "Los marroquíes aprovecharon la fiesta nacional para escapar", considera. Recalca, además, lo dificil que es traer a toda tu familia a otro país con una analogía: "¿Tú sabes lo complicado que es cortar una planta por la base y plantarla de nuevo en otro sitio limpio y que siga creciendo?".
Cuando termina la conversación, Youssef vuelve a colocar camisetas en el perchero. En la frutería de enfrente una clienta pide cilantro como cualquier otro día. La vida continúa exactamente igual que antes. Solo cambia una cosa: casi nadie quiere ponerle voz, ni significarse, ni arriesgarse a que las personas racistas tomen represalias con ellos.
El rechazo a la exposición
Lo que queda, tras recorrer estas calles, es una panorámica contradictoria: por un lado, un tejido de comercio y vida cotidiana que funciona sin fricciones visibles; por otro, un silencio generalizado que delata hasta qué punto un suceso ajeno a la vida diaria de estas personas ha bastado para instalar el miedo. La convivencia entre españoles y marroquíes en Murcia existe y se practica, pero conviene no confundirla con normalidad plena: basta un episodio como el de Ceuta, amplificado por las redes, para que buena parte de la comunidad opte por no hablar, no significarse, no arriesgarse. Como broche final, Youseff lanza una metáfora para ensalzar la cooperación: «Una mano tiene cinco dedos diferentes, unos más grandes que otros, y si todos se coordinan, se puede hacer de todo», cuenta con emoción.
- Un terremoto de magnitud 4,1 hace temblar la Región de Murcia
- Despedida una encargada de tienda en Murcia por pasar más de ocho horas al teléfono durante su jornada laboral en solo un mes
- ¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento
- El terremoto asusta a los vecinos de la Región de Murcia: “Fue como un gran trueno que rompió la barrera del sonido”
- Vuelven las quedadas de barcos y motos de agua a La Manga: la Guardia Civil levanta acta y Capitanía Marítima subraya que no es una concentración ilegal
- Tirones todos los días en la Región de Murcia: cada vez más violentos y vinculados a 'marginalidad y consumos problemáticos
- Carlos Alcaraz recupera el número 2 del mundo por solo 40 puntos
- Detienen en Tenerife a una pareja de Murcia por maltratar en un restaurante a su hijo de 2 años