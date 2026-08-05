El intenso julio de los socorristas en la Región: 127 rescates y más de 12.500 intervenciones

El Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (Plan Copla) realizó durante julio un total de 12.548 intervenciones. El dispositivo, reforzado durante la temporada de mayor afluencia, está integrado por cerca de 300 personas encargadas de atender las necesidades de los bañistas.

El operativo cubre 81 playas de ocho municipios y dispone de 140 puntos fijos de vigilancia (89 puestos y 51 torres-silla), además de otros dos móviles. Su despliegue se extiende a lo largo de 250 kilómetros de costa, desde El Mojón, junto al límite con Alicante, hasta Calarreona, cerca de la provincia de Almería. También presta servicio en diez zonas de baño de interior.

Más de 6.000 consultas y casi 4.700 asistencias

El 62% de las actuaciones contabilizadas en julio, un total de 7.753, estuvo relacionado principalmente con solicitudes de información y consultas, que sumaron 6.135 casos, y con la ayuda a personas con discapacidad, con 888 servicios.

Los integrantes del Plan Copla efectuaron también 4.668 curas y asistencias de primeros auxilios. El 80% de ellas estuvo motivado por alergias, picaduras de animales marinos y picaduras de insectos.

Además, durante el mes se llevaron a cabo 127 rescates. Entre las actuaciones detalladas figuran 76 auxilios a personas, ocho intervenciones en embarcaciones y seis relacionadas con elementos flotantes.

El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, visitó este miércoles San Pedro del Pinatar, acompañado por su alcalde, Pedro Javier Sánchez Aznar. / CARM

Ocho municipios costeros participan en el operativo

En el dispositivo participan los ayuntamientos de Cartagena, Águilas, La Unión, Lorca, Los Alcázares, Mazarrón, San Javier y San Pedro del Pinatar. Su cobertura alcanza igualmente las playas fluviales de Abarán, Archena, Bullas, Calasparra, Lorca y Mula.

Aunque el Plan Copla permanece activo durante todo el año, sus recursos se refuerzan en el periodo considerado de peligro alto, comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Junio y septiembre se clasifican como meses de peligro medio, mientras que durante el resto del año el nivel es bajo.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia informa diariamente sobre el estado de las playas y las banderas izadas. La verde permite el baño; la amarilla obliga a extremar la precaución; y la roja indica que está prohibido entrar al agua.

Embarcaciones, motos acuáticas y ambulancias

El dispositivo está formado por socorristas, patrones de embarcación, sanitarios y personal de coordinación. También dispone de 61 vehículos preparados para intervenir.

Entre sus recursos se encuentran 13 embarcaciones de rescate, 28 piraguas, cinco quads, diez motos de rescate acuático, 13 vehículos de intervención rápida y todoterrenos, y dos ambulancias.

El Gobierno regional destina al Plan Copla un presupuesto de 938.113 euros. De esa cantidad, 725.000 euros sirven para subvencionar a los ayuntamientos costeros la prestación de los servicios de vigilancia y rescate, mientras que otros 188.113 euros se conceden a Cruz Roja Española para mantener las embarcaciones con base en San Pedro del Pinatar, Cartagena, Mazarrón y Águilas.

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Las playas fluviales cuentan, además, con una partida de 25.000 euros. El servicio se presta en El Jarral, en Abarán; Archena Playa; Salto del Usero; Nacimiento Río Mula; Pasico Ucenda; Río Puente; Playica, en Bullas y con vigilancia móvil; Embarcadero, en Calasparra; Playa de Coy, en Lorca; y Fuente Caputa, en Mula. Este dispositivo de interior está compuesto por 18 personas, seis vehículos y cuatro embarcaciones.