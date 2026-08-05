Más de 2.000 inmigrantes llegaron en patera al litoral de la Región de Murcia en lo que va de año

Más de 2.000 personas llegaron en patera a la Región de Murcia en lo que va de año, casi el doble que en 2025, cuando, hasta el mes de julio, habían arribado al litoral de la Comunidad unos 1.000 migrantes, según los datos que maneja la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

El secretario general de AUGC en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, subraya al respecto que «desde hace años somos una de las costas con mayor número de mafias de tráfico de personas operando y con oleadas de llegadas de pateras que, cuando suceden, bloquean el funcionamiento de los diferentes cuarteles de la Guardia Civil de la costa, que necesitan de refuerzos para poder controlar la situación».

Llegada al puerto de Cartagena de la embarcación que rescató a los supervivientes de la patera. / L. O.

Desde AUGC precisan que «en los últimos años la provincia de Almería lideraba el número de inmigrantes irregulares interceptados en sus costas del Mediterráneo respecto a Murcia y Baleares; sin embargo, dicha tendencia ha cambiado y Baleares es la primera en número de llegadas, que en el mes de julio ascendían a más de 3.500 este año, casi todos de origen subsahariano».

En el caso de la Comunidad murciana, «ocupamos el segundo lugar, con más de 2.000 inmigrantes interceptados este año, casi todos de origen argelino», destacan desde la organización, al tiempo que precisan que «julio resulta, hasta el momento, el mes de mayor llegada de inmigrantes irregulares, con más de 600».

Estas personas se echan a la mar desde África en barcas en muchas ocasiones precarias y lo hacen «empujados por el buen tiempo, la buena mar y el mayor número de horas de luz diurna, factores que facilitan la travesía principalmente desde Argelia», recalcan desde AUGC.

Uno de los episodios más trágicos que evidencian qué puede suponer echarse al mar y tratar de llegar a Europa aconteció en abril, cuando una barcaza llegó con dos supervivientes y tres cadáveres a bordo a la dársena de Cartagena. Saltó entonces la alarma: habría 13 desaparecidos más en el mar. Esos dos supervivientes, de hecho, acabaron detenidos.

"Buscan parajes ocultos"

García Montalbán expresa que, por regla general, «las mafias de tráfico de personas prefieren desembarcar a los inmigrantes en las playas de Calblanque y parajes cercanos, donde están más ocultos a los ojos de los bañistas y con un punto de referencia fijo como el faro de Cabo de Palos». Además, también muestran especial preferencia por «las playas de Águilas», detalla el responsable de AUGC.

«Habitualmente los inmigrantes son interceptados en tierra una vez que han desembarcado», comenta ,para precisar que esto ocurre así porque «la a clásica patera ha sido sustituida por lanchas potentes, que desembarcan y regresan a gran velocidad» a África.

La Comunidad cuenta con 25 kilómetros de litoral y se necesitan más efectivos del Instituto Armado para vigilar las costas en condiciones. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil está en cuadro, lleva tiempo denunciando AUGC, que reclama al menos otra patrullera media (en estos momentos solamente hay una) y 20 efectivos más.

Asimismo, «insistimos en el aumento al menos de 400 guardias civiles en Murcia y que se refuercen prioritariamente los cuarteles costeros, que soportan la mayor carga de trabajo de la inmigración irregular», sentencia.