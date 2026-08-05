El futuro pabellón de La Torrecilla comenzará a levantarse en septiembre

El proyecto del nuevo pabellón multiusos de La Torrecilla continúa avanzando y las obras comenzarán el próximo mes de septiembre tras la aceptación de la propuesta de adjudicación a la empresa Flores y Martínez Obras y Servicios S.L., por un importe de 150.794,42 euros.

La nueva infraestructura, promovida por el Ayuntamiento de Lorca, se levantará junto al centro social de la pedanía y contará con una superficie aproximada de 700 metros cuadrados. El edificio dispondrá de estructura metálica, iluminación y cerramientos adecuados para permitir un uso polivalente durante todo el año.

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El plazo de ejecución previsto es de tres meses y, una vez finalizado, el pabellón podrá acoger actividades sociales, culturales, deportivas y de convivencia.