Pedanías
El futuro pabellón de La Torrecilla comenzará a levantarse en septiembre
Las obras, adjudicadas por unos 150.000 euros, tendrán un plazo de ejecución de tres meses
El proyecto del nuevo pabellón multiusos de La Torrecilla continúa avanzando y las obras comenzarán el próximo mes de septiembre tras la aceptación de la propuesta de adjudicación a la empresa Flores y Martínez Obras y Servicios S.L., por un importe de 150.794,42 euros.
La nueva infraestructura, promovida por el Ayuntamiento de Lorca, se levantará junto al centro social de la pedanía y contará con una superficie aproximada de 700 metros cuadrados. El edificio dispondrá de estructura metálica, iluminación y cerramientos adecuados para permitir un uso polivalente durante todo el año.
El plazo de ejecución previsto es de tres meses y, una vez finalizado, el pabellón podrá acoger actividades sociales, culturales, deportivas y de convivencia.
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