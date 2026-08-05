Cuatro rescates al día por los socorristas del Plan Copla en las playas de la Región de Murcia

Los efectivos del Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (Plan Copla) realizaron durante el pasado mes de julio un total de 127 rescates, lo que equivaldría a unos cuatro diarios.

De ellos, 76 pertenecieron a personas, 8 en embarcaciones y 6 en elementos flotantes. Así lo dio a conocer este miércoles el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, recordando que el servicio está integrado este año por cerca de 300 personas que atienden las necesidades de los bañistas durante los meses de julio y agosto, considerado el período de riesgo alto.

El dispositivo cubre 81 playas de ocho municipios, donde se establecen 140 puestos fijos de vigilancia -89 puestos y 51 torres sillas- y dos móviles, a lo largo de 250 kilómetros de costa, desde El Mojón, en el límite con Alicante, hasta Calarreona, antes de la provincia de Almería, y 10 playas de interior.

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, y el alcalde San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, con los directores general de Seguridad Ciudadana y Emergencias y de Administración Local, Pedro Vicente y Francisco Abril, en el puesto de vigilancia de la playa de La Puntica en Lo Pagán. / CARM

El balance general del pasado mes dejó a los efectivos del dispositivo realizando 12.548 intervenciones, el 62 por ciento de las cuales (7.753 acciones) estuvieron relacionadas en mayor medida con la solicitud de información y consultas (6.135 casos) y ayuda a personas con discapacidad (888). Por otra parte, se registraron 4.668 curas y primeros auxilios, el 80 por ciento motivadas por alergias, picaduras de animales marinos y picaduras de insectos.

Ortuño expuso los datos durante su visita al equipo de vigilancia instalado en San Pedro del Pinatar, acompañado por su alcalde, Pedro Javier Sánchez, y destacó que «el Plan Copla es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes en nuestras playas durante los meses de mayor afluencia. Gracias al trabajo coordinado y a la colaboración entre la Comunidad y los ayuntamientos, contamos con un dispositivo preparado para actuar con rapidez y eficacia ante cualquier emergencia».

Municipios participantes

Participan los consistorios de Cartagena, Águilas, La Unión, Lorca, Los Alcázares, Mazarrón, San Javier y San Pedro del Pinatar y también se activa en las playas fluviales de Abarán, Archena, Bullas, Calasparra, Lorca y Mula. Aunque el Plan Copla se mantiene activo a lo largo de todo el año, el dispositivo se refuerza en la época de peligro alto, establecida entre el 1 de julio y el 31 de agosto; mientras que se considera peligro medio junio y septiembre y bajo el resto del año.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia informa a diario sobre el estado de las playas y el color de las banderas izadas: si es verde está permitido el baño; amarillo, máxima precaución; y roja, prohibido.

"Debemos insistir en un mensaje muy claro, con bandera roja no se debe entrar al agua bajo ningún concepto. Respetar esta señal puede evitar accidentes graves y salvar vidas. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para disfrutar de nuestras playas de forma segura", subrayó el consejero.

Recordó que "la seguridad es una responsabilidad compartida” y por eso, además de disponer de un amplio operativo, "es imprescindible que los bañistas actúen con prudencia y respeten las normas de seguridad, especialmente las indicaciones de los socorristas y el significado de las banderas".

Embarcaciones y vehículos

El dispositivo de vigilancia consta de socorristas, patrones de embarcación, sanitarios y personal de coordinación, que trabajan para garantizar la seguridad, además, de 61 vehículos preparados para intervenir, entre 13 embarcaciones de rescate, 28 piraguas, 5 quads, 10 motos de rescate acuático y 13 vehículos de intervención rápida y todoterrenos y dos ambulancias.

El Gobierno regional aporta al Plan Copla un presupuesto de 938.113 euros. De esta cantidad, 725.000 euros para subvencionar a los ayuntamientos costeros la prestación del servicio de vigilancia y rescate en sus playas y 188.113 euros a Cruz Roja Española para el mantenimiento de embarcaciones de rescate con bases en San Pedro del Pinatar, Cartagena, Mazarrón y Águilas.

Además, el dispositivo de las playas fluviales cuenta con una partida de 25.000 euros. Presta servicio en las playas de El Jarral (Abarán), Archena Playa, Salto del Usero, Nacimiento Río Mula, Pasico Ucenda, Río Puente y Playica (en Bullas, con vigilancia móvil), Embarcadero (Calasparra), Playa de Coy (Lorca) y Fuente Caputa (Mula). En total, participan 18 personas, con 6 vehículos y 4 embarcaciones.