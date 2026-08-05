El PSRM critica tras la crisis de Ceuta que PP y Vox elijan "confrontar con el Gobierno incluso ante cuestiones de estado"

Ante la crisis en Ceuta, desde el PSOE regional subrayan que el Gobierno de España «está aplicando una política migratoria seria, integral y eficaz, que combina el control de las fronteras, la lucha contra las mafias que trafican con personas, la cooperación con los países de origen y tránsito y la defensa de una migración legal, segura y ordenada», señalaron fuentes socialistas en declaraciones a este periódico. Recuerdan que esta estrategia «está dando resultados», ya que las llegadas irregulares se han reducido en torno a un 36-37% en lo que va de año en España, después de que en 2025 descendieran un 40%.

El PSRM critica la «irresponsabilidad» de PP y Vox, que «anteponen sus intereses partidistas frente al interés general del país» y eligen «confrontar con el Gobierno incluso ante cuestiones de estado tan importantes como son la política migratoria y la integridad territorial de España.»

El portavoz de Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, calificó el pasado viernes la crisis que se vive en Ceuta y Melilla como «una invasión promovida por las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez». Para ponerle fin, reclamó medidas urgentes como el despliegue del Ejército, el cierre de las fronteras y la repatriación de todas las personas que hayan entrado de forma ilegal.

Los diputados independientes José Ángel Antelo y Virginia Martínez reclamaron ayer levantar un cordón sanitario al PSRM. «Cada pacto es un día más de Pedro Sánchez en La Moncloa, el mayor aliado que tiene Mohamed VI en España», afirmaron.

En Podemos creen que la Región debería «suspender sus relaciones comerciales con estos tres países que conspiran para desestabilizar nuestro país», en referencia a Marruecos, Estados Unidos e Israel. Por otro lado, su secretario de Comunicación, Víctor Egío, aboga por reforzar la «cooperación con el pueblo saharaui» y por incrementar el acogimiento de menores, «que no dejan de ser víctimas de esta situación».