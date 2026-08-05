La CHS recibe más de 300 solicitudes para la concesión de 37 hm3 anuales de agua desalada de Valdelentisco

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha abierto un nuevo periodo de información pública dentro del procedimiento para la concesión de 37 hectómetros cúbicos anuales de agua desalada procedente de la desalinizadora de Valdelentisco, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El procedimiento cuenta con un total de 309 solicitudes admitidas para su valoración, una vez realizadas las comprobaciones oportunas y analizadas las subsanaciones presentadas durante la tramitación del expediente.

La CHS ha explicado que este nuevo trámite se abre tras analizar la compatibilidad de las solicitudes con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, la anterior fase de información pública y los informes adicionales emitidos a raíz de las alegaciones presentadas.

Como consecuencia de estos informes, el anuncio incorpora aquellas solicitudes cuyo volumen total considerado compatible ha experimentado modificaciones.

A partir de la publicación del anuncio en el BOE, las personas interesadas disponen de un plazo de un mes para comparecer en el procedimiento y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Los escritos deberán identificar la referencia CSR-0008/2018 y podrán dirigirse a las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Segura.

La documentación principal del expediente puede consultarse en el apartado de información pública de la página web de la CHS. Además, el expediente podrá examinarse de forma presencial, previa cita, en el Área de Aprovechamientos No Convencionales y Control de Usos, dentro de su horario de atención al público.