El AVE entre Murcia y Lorca entra en su recta final con la plataforma prácticamente terminada

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha alcanzado "un nuevo hito" en la construcción de la línea de Alta Velocidad entre Murcia y Lorca-San Diego con las obras de la plataforma ferroviaria prácticamente finalizadas y la del montaje de la superestructura de vía avanzando en varios puntos, según informaron este miércoles fuentes de Adif Alta Velocidad. Esta línea es una conexión decisiva para el desarrollo del Corredor Mediterráneo, ya que permitirá unir Almería con Murcia a través de la Alta Velocidad.

El nuevo trazado cuenta con una longitud de 65 kilómetros que comienzan en la integración urbana de la ciudad de Murcia, a través de un pasillo ferroviario de 6,6 kilómetros que conecta con la nueva estación de Murcia del Carmen, con Lorca-San Diego. A lo largo del recorrido cruza dos túneles y 12 viaductos, entre los que destaca el de la pedanía lorquina de Tercia, el más largo de toda la línea Murcia-Almería con 2,1 kilómetros.

En cuanto a la plataforma, destaca su integración en el territorio, que se ha conseguido gracias a la construcción de 18 pasos superiores que salvan carreteras tan importantes como la autovía A-7, así como de 11 pasos inferiores y tres pasarelas peatonales.

Al mismo tiempo, los trabajos de montaje de vía continúan materializándose principalmente en diversos puntos como en Alcantarilla, donde ya se ha instalado la vía en placa en una de las vías y se trabaja en la otra. Asimismo, en el resto del tramo se está avanzando de manera importante con la distribución y posicionamiento de traviesas, descarga y reparto de carril y el extendido de la capa de balasto, operaciones previas a la fase de montaje que se centralizan desde la base de Librilla.

La actuación permitirá integrar la Región en el Corredor Mediterráneo y convertirla en la primera comunidad con una red de Cercanías en ancho internacional

Por otro lado, Adif está ultimando los trabajos de energía y telecomunicaciones, mientras que en la catenaria y las instalaciones de protección civil únicamente queda pendiente la acometida eléctrica y la realización de pruebas técnicas. También se ha iniciado el proceso de validación de los sistemas de control, mando y señalización.

Respecto al sistema de electrificación, el "último hito alcanzado" también mencionado por el departamento que dirige Óscar Puente ha sido la instalación de la catenaria rígida en el nuevo corredor ferroviario de la integración en Murcia y la puesta en tensión de este lunes,3 de agosto, de la catenaria y sistemas asociados del Vaso Central de la Estación de Murcia.

La plataforma de la vía de Alta Velocidad entre Murcia y Lorca está ya prácticamente finalizada. / Adif

En el resto del tramo, hasta el momento se han izado 1.600 postes de electrificación, se han montado el 60% de los perfiles de catenaria y sus anclajes y se ha iniciado el tendido del cableado que se integra en la línea aérea de contacto.

Por otro lado, se ha conseguido el montaje del sistema de electrificación de la futura línea Murcia-Almería con la finalización, desde un punto de vista constructivo, de la subestación eléctrica de tracción de Totana y la línea de alta tensión que la alimenta. Próximamente se iniciarán las pruebas internas de los distintos equipos e instalaciones, fase previa a su energización.

Primero entrará en funcionamiento el tramo Murcia del Carmen-Alcantarilla para la línea Chinchilla-Cartagena

Los avances acometidos permitirán, en primer lugar, poner a disposición de los operadores la línea de ancho convencional Chinchilla-Cartagena con la puesta en servicio del tramo entre Murcia del Carmen y Alcantarilla, desde donde parte el ramal de conexión con esta línea. Posteriormente, la puesta en servicio se extenderá en ancho internacional hasta Lorca-San Diego.

Pionera en la red de proximidad en ancho internacional

La Región de Murcia será la primera de España en la que los usuarios de los servicios de Cercanías disfrutarán de los beneficios y ventajas de disponer de una red de proximidad en ancho internacional para sus desplazamientos frecuentes.

En este sentido, los avances más significativos del actual proceso de construcción se centran en la nueva estación de Murcia del Carmen y su entorno, donde se están finalizando los trabajos de arquitectura e instalaciones en el edificio definitivo de viajeros y en los andenes, con las obras de urbanización ya arrancadas.

Además, también se está trabajando en la construcción de las nuevas estaciones de Alcantarilla, Lorca-San Diego y la ampliación de La Hoya, en las que las obras están prácticamente finalizadas, y se avanza en las obras en Librilla, Alhama de Murcia y Totana.