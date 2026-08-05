El antiguo aeropuerto de San Javier cambia pasajeros por startups y empresas del aeroespacio

Donde antes aterrizaban aviones, pronto despegarán startups y proyectos tecnológicos de la Región de Murcia vinculados al sector aeroespacial. El antiguo aeropuerto civil de San Javier, que fue hasta principios de 2019 la puerta de entrada y de salida de miles de viajeros, está a punto de iniciar una nueva etapa gracias a su conversión en un centro de referencia para la innovación aeroespacial y satelital.

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info) está ultimando la conversión y adecuación de las instalaciones para contribuir al desarrollo de empresas y proyectos pioneros vinculados a este tipo de tecnologías.

El consejero, Luis Alberto Marín, visitó este miércoles el edificio denominado ‘Bloque Técnico’ acompañado por el alcalde de la localidad, José Miguel Luengo, para conocer el avance de los trabajos. Marín destacó que la actuación "permite recuperar unas instalaciones emblemáticas y darles una nueva vida ligada al conocimiento, la innovación y la creación de empresas".

Acogerá la incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea en la Región y aspira a generar empleo cualificado

"Donde antes concluían los vuelos civiles comenzará ahora el recorrido de nuevos proyectos empresariales con capacidad para crecer, generar empleo cualificado y competir en uno de los sectores tecnológicos con mayor proyección", señaló Marín. El proyecto, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) contempla la adecuación de una superficie total de 4.080 metros cuadrados, incluyendo la planta baja del ‘Bloque Técnico’ y las zonas exteriores de la parcela. Las instalaciones dispondrán de capacidad para alojar en módulos flexibles entre 6 y 8 empresas.

Mejoras internas y externas

La zona dispondrá también de dos aulas polivalentes preparadas para su homologación por el Servicio Regional de Empleo y Formación, una sala de reuniones, espacios para la gestión administrativa, una sala multiusos, almacenes y una sala de telecomunicaciones y recursos informáticos.

La actuación incluye también la mejora de las zonas verdes y de ocio, los aparcamientos cubiertos y descubiertos y el alumbrado exterior, así como la instalación de sistemas de videovigilancia, alarma y protección contra incendios. El consejero subrayó que no se trata únicamente de rehabilitar un edificio, "sino de crear las condiciones necesarias para que las ideas puedan convertirse en empresas y para que la tecnología desarrollada en la Región encuentre nuevas aplicaciones en el mercado".

En este sentido, el centro permitirá alojar pymes altamente innovadoras, empresas emergentes y proyectos surgidos de universidades y centros tecnológicos, además de acoger cursos especializados en tecnologías satelitales y programas de aceleración empresarial. Todos estos usos se integran en Caetra, el programa regional de impulso de las tecnologías duales aplicadas a los ámbitos de la defensa, la seguridad y la reconstrucción.

Sede de la incubadora de la Agencia Espacial Europea

Entre los programas que albergarán las nuevas instalaciones se encuentra la incubadora ESA BIC Región de Murcia, después de que la Comunidad fuese seleccionada como una de las nuevas sedes españolas de la red de centros de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea. La incubadora permitirá apoyar la creación y el crecimiento de empresas que utilicen tecnologías, servicios o datos procedentes del ámbito espacial para desarrollar soluciones aplicables a otros sectores económicos.

Marín señaló que la puesta en marcha de ESA BIC "sitúa a la Región dentro de una red europea de primer nivel y multiplica las posibilidades de que el talento, la investigación y las capacidades empresariales que ya existen en nuestro territorio se traduzcan en nuevos proyectos empresariales".

"Queremos que las empresas que nazcan aquí tengan desde el primer momento una mirada internacional, y que San Javier sea reconocido no solo por su historia aeronáutica, sino también por su contribución al futuro de la industria aeroespacial", afirmó el consejero.