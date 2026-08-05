La Aemet abre la puerta a las lluvias este miércoles en la Región mientras las máximas comienzan a bajar

Respiro veraniego para la Región de Murcia. Este miércoles, 5 de agosto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio murciano, con las máximas a la baja respecto a días anteriores. Eso sí, el calor no da tregua del todo: varias localidades seguirán superando los 35 grados.

Sol, algo de nubosidad y posibles chubascos en el Noroeste

El pronóstico autonómico apunta a un miércoles predominantemente soleado, aunque con matices según la zona. En las sierras del Noroeste se formará nubosidad de evolución diurna que podría dejar algún chubasco ocasional, algo habitual en estas fechas en la comarca. En el resto de la Región, el protagonista será el sol.

En cuanto al viento, soplará flojo y variable durante la mañana, para girar a componente este por la tarde, con intensidad de flojo a moderado.

Las máximas bajan, pero el termómetro sigue muy alto

Aunque las máximas experimentarán un descenso generalizado, el calor sigue siendo el gran protagonista del verano murciano. Estas son las previsiones por localidades:

Murcia : 24°C de mínima y 36°C de máxima

: 24°C de mínima y 36°C de máxima Cartagena : 23°C de mínima y 32°C de máxima

: 23°C de mínima y 32°C de máxima Lorca : 23°C de mínima y 36°C de máxima

: 23°C de mínima y 36°C de máxima Caravaca de la Cruz : 20°C de mínima y 36°C de máxima

: 20°C de mínima y 36°C de máxima Yecla: 19°C de mínima y 36°C de máxima

Las mínimas se mantendrán sin cambios respecto a jornadas anteriores, por lo que las noches seguirán siendo calurosas en buena parte de la Región, especialmente en el área metropolitana de Murcia.

Sin avisos por calor en la Región, de momento

A diferencia de otras comunidades, la Región de Murcia no cuenta por ahora con ninguna alerta activa por altas temperaturas para este miércoles. Una buena noticia para quienes tengan planes al aire libre, aunque conviene no bajar la guardia: con 36 grados en el interior, las recomendaciones habituales frente al calor (hidratación, evitar las horas centrales del día y protección solar) siguen siendo imprescindibles.

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El contexto nacional: siete comunidades en aviso

Mientras la Región disfruta de una jornada sin sobresaltos, el panorama es bien distinto en otras partes de España. La Aemet mantiene avisos activos en siete comunidades autónomas por calor, lluvias, tormentas, viento y oleaje. Gran Canaria y La Gomera alcanzarán incluso el nivel naranja por altas temperaturas, mientras que Teruel y Castellón estarán en aviso por lluvias y tormentas. En el conjunto del país, las máximas superarán los 35°C en buena parte de las mitades sur y este peninsulares, Canarias y Baleares.