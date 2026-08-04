La zona de aparcamiento azul es gratuita todo agosto

El concejal de Calidad Urbana del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, informó de que, tal y como establece la ordenanza reguladora del servicio ORA, durante todo el mes de agosto el estacionamiento en las plazas de zona azul será gratuito en todo el municipio.

Además, durante este periodo también podrán utilizarse libremente las plazas señalizadas en color verde, que el resto del año están reservadas exclusivamente a vehículos acreditados de residentes o de empresas ubicadas en calles incluidas dentro de la regulación de la ORA.

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Bayonas destacó que "esta medida supone una ventaja tanto para los lorquinos como para quienes eligen el municipio para disfrutar de sus vacaciones o realizar sus compras, ya que facilita el estacionamiento en zonas de mayor actividad comercial y de servicios durante un mes especialmente dinámico".