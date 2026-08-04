La tierra no da tregua en la Región: tercer terremoto en menos de dos semanas

La tierra ha vuelto a moverse en la Región de Murcia. Un terremoto de magnitud 2,5 en la escala de Richter se ha producido esta madrugada, con epicentro entre los municipios de Albudeite y Barqueros, según los datos recogidos por el Instituo Geográfico Nacional (IGN).

El seísmo tuvo lugar a las 00.01 horas de la madrugada de este martes, en el tránsito de la noche del lunes, con una profundidad de 3 kilómetros. Según la localización del epicentro, el movimiento se produjo al sur del término municipal de Albudeite y al norte de Barqueros.

El tercer temblor en menos de dos semanas

Este nuevo seísmo se suma a otros dos registrados recientemente en la Región y viene a confirmar que la actividad sísmica en la zona no ha cesado en las últimas semanas.

El pasado 23 de julio, la Región ya notó un terremoto de magnitud 2,1, con epicentro al oeste de Abarán, en una zona próxima a los términos municipales de Cieza, Blanca y Ricote, y al norte de la pedanía de Yéchar. Aquel movimiento, de baja intensidad y a 11 kilómetros de profundidad, se enmarcó dentro de los parámetros habituales de la actividad sísmica que registra periódicamente el Valle de Ricote y el noroeste murciano.

Apenas unos días después, el 2 de agosto, la Región vivió un episodio de mayor intensidad: un terremoto de magnitud 4,1 que hizo temblar a la ciudad de Murcia y que llegó a sentirse en municipios como Alhama de Murcia, Albudeite, Campos del Río, Lorca, Bullas, Cartagena y Villanueva del Río Segura, además de en zonas de Alicante y Albacete. Aquel seísmo, con epicentro en Barqueros (el mismo entorno en el que ahora se ha localizado el terremoto de esta madrugada), provocó más de 80 llamadas al 112, aunque no se registraron daños personales ni materiales.

El nuevo terremoto de esta madrugada, de menor magnitud que el registrado a comienzos de agosto, refuerza la idea de que la zona que rodea a Barqueros, Albudeite y Mula se mantiene como uno de los puntos de mayor actividad sísmica de la Región en las últimas semanas.