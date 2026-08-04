La simplificación administrativa ahorra casi 18 millones a la Comunidad en año y medio con menos papeleo y desplazamientos

Menos papeles, menos colas, menos desplazamientos y, por ende, más ventajas en tiempo y menos desembolso económico para las arcas públicas. La simplificación administrativa de la Comunidad se ha convertido en una importante palanca para acercar la Administración regional a la ciudadanía para generar un ahorro de tiempo y de dinero hasta el punto de que en apenas un año y medio se ha logrado generar un ahorro de casi 18 millones de euros para las cuentas autonómicas del Gobierno regional.

La obtención o consulta de documentos como el certificado o volante de empadronamiento, la solicitud o renovación del título de familia numerosa, así como otros procedimientos relacionados con ayudas, becas o prestaciones a través de la administración electrónica ayudan a reducir la burocracia y evitar gestiones presenciales innecesarias en las oficinas de la Región de Murcia.

Para prueba de ello, el intercambio automático de documentación entre administraciones. Durante el pasado año la Comunidad obtuvo directamente más de 1,3 millones de documentos, evitando que los ciudadanos tuvieran que presentarlos de nuevo y generando un ahorro estimado de 6,7 millones de euros. En el primer semestre de 2026 ya se han recuperado 743.000 documentos, con un ahorro superior a 3,7 millones, por lo que el Ejecutivo prevé cerrar el ejercicio con un crecimiento cercano al 11%.

Estadística sobre ahorro de documentos. / CARM

Así lo expuso este martes la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, acompañada de la directora general de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, Patricia Martínez Copete, durante el balance ofrecido respecto a las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional para facilitar la simplificación administrativa y el acceso a la administración electrónica a ciudadanos y empresas.

López Aragón destacó también el número de descargas online de certificados oficiales, como los de familia numerosa, discapacidad o estar al corriente de obligaciones tributarias: el pasado año se emitieron casi 60.000 certificados, con un ahorro de 4,8 millones de euros, mientras que entre enero y junio de este año ya se han descargado más de 34.000, lo que supone otros 2,7 millones de euros de ahorro.

Las carpetas ciudadana y empresarial baten récord de uso al superar los 1,2 millones de accesos en el primer semestre

En conjunto, ambas medidas representan 11,4 millones de euros ahorrados durante 2025, cifra a la que se añaden más de 6,4 millones en los seis primeros meses de 2026, alcanzando así el ahorro acumulado cercano a los 18 millones de euros mencionados antes.

La consejera también destacó durante su intervención el fuerte crecimiento del uso de las carpetas ciudadana y empresarial, que permiten consultar expedientes, solicitudes o notificaciones por Internet: registraron 980.000 accesos en todo 2025, mientras que solo en la primera mitad de este año ya superan los 1,2 millones, lo que apunta a un incremento anual del 147%.

Datos sobre solicitudes electrónicas realizadas en la Comunidad. / CARM

También aumentó la tramitación electrónica: en 2025 se presentaron 979.000 solicitudes electrónicas, frente a las 573.000 registradas hasta junio de 2026, una evolución que permitiría cerrar el año con un crecimiento del 17%, expuso López Aragón. Paralelamente, las solicitudes en papel han descendido un 4%, reduciendo el consumo de folios y agilizando la gestión administrativa.

Asistencia presencial garantizada

Pese al impulso de la digitalización, el Ejecutivo asegura que mantiene medidas de apoyo para quienes tienen más dificultades para relacionarse con la administración por vía electrónica. Los funcionarios habilitados realizaron 4.600 asistencias presenciales durante 2025, mientras que en el primer semestre de este año ya se contabilizan 3.800, una cifra que, de mantenerse la tendencia, supondría un incremento superior al 65%.

La Consejería atribuye estos resultados al trabajo de revisión de procedimientos administrativos. En los últimos años se han analizado más de 700 procedimientos, eliminando cerca de 300 documentos que antes se exigían a ciudadanos y empresas. Además, se han ampliado los servicios de respuesta inmediata, que permiten resolver determinados trámites prácticamente en el acto, como el título de familia numerosa, la licencia de caza o algunos procedimientos relacionados con el empleo. Respecto a esta última cuestión, López Aragón adelantó que la Consejería seguirá trabajando para que más trámites puedan a corto plazo incorporarse al catálogo de servicios de respuesta inmediata.

El siguiente objetivo del Ejecutivo es, dijo, avanzar hacia una administración proactiva, capaz de identificar potenciales beneficiarios de ayudas y remitirles solicitudes ya cumplimentadas. Este modelo ya se aplica en un programa de la Consejería de Política Social dirigido a familias con menores en situación de vulnerabilidad y, según avanzó el consejero, se extenderá progresivamente a otros procedimientos.