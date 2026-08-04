La Región estrenará un gran festival para despedir el verano antes de la ‘vuelta al cole’ con música y solidaridad

La Región de Murcia estrena una nueva tradición para despedir el verano. La Asociación de Directivos de Centros Públicos de Infantil y Primaria de la Región de Murcia (Direcmur) ha presentado el I InnovaedumFest 26, un festival pensado para reunir a toda la comunidad educativa murciana en un ambiente festivo y solidario justo antes de la 'vuelta al cole', y que quedará integrado en la programación de la emblemática Feria de Septiembre de la capital.

La presentación oficial se ha celebrado en el Salón Noble del Ayuntamiento de Murcia, donde se ha confirmado que la gran jornada tendrá lugar el 4 de septiembre en el Auditorio Parque Fofó. El evento está organizado conjuntamente por Direcmur y la Junta Municipal de Santa María de Gracia-San Antonio, con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y la Concejalía de Educación.

"No hay una manera más 'bonica' de empezar el colegio"

El presidente de Direcmur, Rubén Escavy, ha sido el encargado de explicar el espíritu de esta primera edición, animando a los centros educativos a participar en bloque: "Queremos que InnovaedumFest 26 sea el punto de encuentro perfecto para arrancar el curso con la máxima energía. Invitamos a venir con el claustro al completo de maestros y profesores, porque no hay una manera más 'bonica' de empezar el colegio o el instituto que celebrándolo juntos fuera de las aulas".

Escavy ha querido poner el acento también en la vertiente humana de la cita: "Este evento demuestra, una vez más, el enorme corazón solidario que late en los docentes murcianos y en sus equipos directivos. I InnovaedumFest 26 nace por y para toda la comunidad docente de la Región de Murcia, para unirnos, celebrar nuestra profesión y volcar esa vocación de entrega que nos define en una causa común".

Cartel del festival. / L. O.

Para ambientar la tarde-noche del 4 de septiembre, el festival contará con la actuación en directo del grupo El Sótano Básico, además de una sesión de DJ, sorpresas y regalos para todos los que se acerquen al Parque Fofó.

Una barra solidaria en memoria de Marta, contra el cáncer infantil

Más allá de la fiesta, el InnovaedumFest nace con una clara vocación solidaria. El festival contará con una barra solidaria cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Mucho a Mucho, dedicada a la investigación contra el cáncer infantil y al acompañamiento de las familias afectadas.

Su presidenta, Leo Martínez, ha agradecido emocionada este respaldo, recordando la memoria de su hija Marta: "Eventos como I InnovaedumFest 26 no solo nos aportan los recursos necesarios para seguir investigando y apoyando a los niños y sus familias, sino que nos dan algo vital: visibilidad. Ver a toda la comunidad educativa unida en memoria de quienes nos inspiran y luchando por nuestros pequeños nos da fuerzas para seguir adelante día a día".

El Ayuntamiento de Murcia y el barrio de Santa María de Gracia-San Antonio, volcados con la cita

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Murcia, Belén López, ha destacado el papel del profesorado regional como razón de ser de esta iniciativa: "Toda la comunidad docente es el pilar fundamental de nuestra sociedad; su dedicación diaria, su entrega y su pasión por formar a las futuras generaciones merecen todo nuestro reconocimiento y apoyo. I InnovaedumFest 26 es una oportunidad maravillosa para devolverles, en forma de fiesta y convivencia, un trozo de todo lo que aportan a Murcia".

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Por su parte, la presidenta de la Junta Municipal de Santa María de Gracia-San Antonio ha mostrado el orgullo del barrio por convertirse en anfitrión de esta primera edición: "Nuestro barrio, y en concreto el Auditorio del Parque Fofó, se convertirá el próximo 4 de septiembre en el gran epicentro de la educación regional. Es un honor poner nuestro espacio a disposición de un evento tan emotivo, abierto a todos los docentes de la Región de Murcia para que se sientan como en casa".