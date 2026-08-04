La púa económica pendiente con Hacienda se eleva para más de una decena de ayuntamientos de la Región de Murcia

Los ayuntamientos de la Región de Murcia siguen año tras año trabajando para reducir la deuda que mantienen con el Ministerio de Hacienda, un objetivo que se marcan y que logran conseguir al cierre de cada uno de los ejercicios, pero la evolución positiva no es igual para todos. Once de los 45 consistorios murcianos terminaron el año 2025 con más obligaciones financieras que un año antes, según los últimos datos de deuda viva de las entidades locales publicados recientemente por el Ministerio de Hacienda y correspondientes al 31 de diciembre.

Cabe destacar que la deuda viva es el indicador con el que el departamento que dirige el ministro Arcadi España cuantifica el endeudamiento financiero pendiente de las entidades locales al final del ejercicio, por lo que aparte del dinero que directamente se debe al Estado, también entran el volumen de préstamos, créditos y otras obligaciones financieras que continúa sin amortizar.

En conjunto, las corporaciones locales de la comunidad acumulaban 704,65 millones de euros, frente a los 734,66 millones contabilizados al cierre de 2024. La diferencia supone una rebaja de algo más de 30 millones de euros en doce meses, equivalente a un descenso del 4,1%. El balance general es, por tanto, favorable, pero con matices.

El caso más destacado de un año a otro fue el de Molina de Segura: su deuda, que el pasado mes de marzo se quedaba a ‘cero’, pasaba de 7,63 a 14,98 millones de euros, lo que representaba un incremento de 7,35 millones y prácticamente duplicaba la cifra del ejercicio anterior, con una subida del 96,4%. Ningún otro ayuntamiento de la Región había aumentado tanto su endeudamiento en términos absolutos de un año a otro pese a que tres meses después las arcas municipales quedaban totalmente saneadas tras pagar todas sus ‘púas’ económicas a Hacienda.

También creció de forma significativa la deuda de Cartagena, que se mantenía como el tercer municipio con mayor volumen pendiente a cierre del año. Las cuentas del Palacio Consistorial cerraron el año con 55,72 millones, 2,51 millones más que en 2024, un aumento del 4,7%. Moratalla, por su parte, elevó su deuda en 1,8 millones, hasta alcanzar los 21,65 millones, mientras que San Javier sumó otros 1,27 millones y terminó el ejercicio con 19,10 millones.

La lista de municipios que aumentaron sus obligaciones se completa con Yecla, que pasó de 10,94 a 11,49 millones; Las Torres de Cotillas, de 234.000 a 508.000 euros; Pliego, de 136.000 a 394.000 euros; Calasparra, de 4,64 a 4,86 millones; Campos del Río, de 4,45 a 4,64 millones; Alhama, de 40.000 a 126.000 euros, y Villanueva del Río Segura, donde el incremento fue mínimo, de apenas 5.000 euros, hasta situarse en 9,26 millones.

En términos porcentuales, las mayores subidas se produjeron en municipios que partían de cantidades reducidas. Alhama más que triplicó su deuda, con un alza del 215,6%; Pliego la elevó un 189,8%, y Las Torres de Cotillas un 117%.

Los que la reducen

Frente a estos once aumentos, otros 28 consistorios murcianos redujeron su deuda durante 2025. Las mayores rebajas se registraron en Murcia y Totana, localidad que continúa encabezando con diferencia el ‘ranking’ regional tras una acumulación histórica de gastos excesivos, préstamos masivos solicitados hace dos décadas y convenios urbanísticos fallidos vinculados al boom inmobiliario que le llevaron incluso a ser intervenido por el Ministerio de Hacienda en 2013. Así, el municipio totanero recortó 7,28 millones, hasta los 105,13 millones, lo que supone una disminución interanual del 6,5%

En Murcia amortizaron 8,27 millones y cerró el ejercicio con 250,76 millones, un 3,2% menos que en el año anterior. Entre ambos municipios concentran más de la mitad de toda la deuda viva de los ayuntamientos murcianos: el 50,5% del total. Si se añade Cartagena, los tres consistorios reúnen el 58,4% del endeudamiento local de la comunidad. Tras ellos se sitúan Ceutí, con 30,48 millones; Caravaca de la Cruz, con 24,05 millones; Lorca, con 23,70 millones; Moratalla, con 21,65 millones, y San Javier, con 19,10 millones.

Otros descensos relevantes fueron los de Alcantarilla, que redujo su deuda en 5,49 millones y la dejó en 11,57 millones; Lorca, con una rebaja de 4,28 millones; Torre Pacheco, con 3,63 millones menos; Mula, con un descenso de 2,52 millones, y Fuente Álamo, que amortizó 1,91 millones. San Pedro del Pinatar también redujo su saldo en 1,49 millones, mientras que Cieza pasó de 1,23 millones a apenas 207.000 euros, un recorte superior al 83%.

«Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos con una deuda pendiente pese a que existía un remanente líquido de tesorería, por lo que consideramos que lo más oportuno era utilizar ese remanente para cancelar la deuda derivada de los préstamos bancarios. Aunque es cierto que los intereses que pagan las entidades locales son relativamente bajos, entendíamos que no tenía sentido mantener préstamos con los bancos mientras disponíamos de recursos económicos inmovilizados en tesorería. Por ese motivo, realizamos la modificación presupuestaria necesaria para amortizar esos préstamos», explica a La Opinión el alcalde ciezano, Tomás Rubio.

Los más cumplidores

La estadística de Hacienda refleja que seis ayuntamientos volvieron a terminar el año sin deuda viva: Abanilla, Águilas, Fortuna, Jumilla, Ojós y Ulea. Todos ellos ya figuraban con saldo cero en el ejercicio anterior, por lo que no registraron variación.

Víctor Manuel López Abenza, presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) y alcalde de Ulea. / Israel Sánchez

Los alcaldes reclaman la reforma del sistema de financiación autonómica

«El balance es muy positivo, con esta disminución superior al 4%, pero necesitamos una nueva financiación autonómica para poder seguir reduciendo la deuda en los ayuntamientos». Así lo expone en declaraciones a La Opinión Víctor Manuel López, presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) y alcalde de Ulea, que insiste en que tanto el Gobierno regional como la FMRM mantienen su reivindicación de reformar el sistema, ya que «nuestra financiación local a nivel regional está supeditada precisamente a esa nueva financiación autonómica». Que la Comunidad disponga de una mayor capacidad económica serviría así para poder desarrollar posteriormente un modelo de financiación local más adecuado.

En paralelo, explica que la Federación también trabaja a nivel nacional para reclamar al Ministerio un nuevo modelo de financiación local que incremente la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado. «Lo que estamos planteando a nivel nacional es incrementar esos porcentajes respecto a los actuales», señala, con el objetivo de que la Federación Española de Municipios y Provincias participe en la negociación del futuro modelo.

El presidente de la FMRM subraya que estos son «los dos grandes ejes» que permitirían a los municipios seguir reduciendo su endeudamiento, ya que, a su juicio, «los ayuntamientos tienen un margen muy limitado para reducir su deuda porque las demandas de servicios por parte de los ciudadanos no dejan de aumentar».

A ello se suma el fuerte incremento de los costes de funcionamiento, donde están incluidos los gastos en electricidad, combustible, seguros y otros suministros municipales que «han aumentado más de un 37% en los últimos años», lo que ha reducido el impacto de las medidas de ahorro implantadas por los consistorios. Como ejemplo, recuerda que la sustitución del alumbrado por tecnología LED permitía ahorrar entre un 60% y un 70% del consumo eléctrico, pero ese beneficio «se lo ha comido el fuerte incremento del precio de la electricidad».

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A esto también se suma el encarecimiento de las obras públicas: "Un proyecto que inicialmente se presupuestó en un millón de euros puede terminar costando 1.350.000 euros cuando llega el momento de ejecutarse", afirma, una situación que obliga a muchos ayuntamientos a recurrir a financiación o a aplazar la reducción de su deuda para poder concluir las inversiones previstas.