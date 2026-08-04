PP y PSOE chocan por la "asfixia" y la deuda de los ayuntamientos de la Región de Murcia con Hacienda

Partido Popular y PSOE de la Región de Murcia chocaron este martes a cuenta de la "asfixia" que soportan muchos de los ayuntamientos con la deuda viva que mantienen con el Ministerio de Hacienda y cuyos últimos datos a cierre del año 2025 se conocieron estos días.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia Carlos Albaladejo denunció este martes «la asfixia» a la que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, somete a los ayuntamientos con una financiación local «injusta», que solo hace «incrementar día tras día la púa de los municipios con Hacienda», tras la noticia publicada por La Opinión de que una decena de consistorios de la Región incrementaron su deuda con el Ministerio a cierre de 2025.

Por eso insistió en la necesidad de una reforma para reconocer «el papel esencial de los ayuntamientos y garantizar su suficiencia financiera», tal y como dijo en declaraciones a este periódico también el presidente de la Federación de Municipios de la Región y alcalde de Ulea, el popular Víctor Manuel López.

"Lo único que quiere el PSOE es no molestar a Pedro Sánchez, por eso aceptan el modelo de financiación pactado por Junqueras y Puigdemont" Carlos Albaladejo — Diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea

«Lo único que quiere el PSOE es no molestar a Pedro Sánchez, por eso aceptan el modelo de financiación pactado por Junqueras y el nuevo amigo de Zapatero, Puigdemont, que sigue castigando a la Región de Murcia», recriminó Albaladejo.

En su opinión, este modelo «desproporcionado» tiene «cansada a mucha gente». «El esfuerzo económico que hacen los Ayuntamientos con Hacienda es dantesco por culpa de la falta de financiación económica a la que los somete el Gobierno de Sánchez», insistió el parlamentario.

Albaladejo reiteró que "por esa falta de regulación en la financiación y en las competencias de nuestras instituciones, los ayuntamientos asumen más competencias de las que le corresponden. Son los que más servicios prestan: agua potable, alcantarillado, basura, seguridad, limpieza viaria... y otro tipo de servicios más agradables como los deportivos y los culturares".

"Se queda con fondos que no le corresponden"

La contestación a Albaladejo por la parte socialista llegó a través de la diputada regional Virginia Lopo, que contestó que "la asfixia económica que sufren los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia la provoca el PP y Fernando López Miras, que incumple sus competencias, no financia a los ayuntamientos y se queda con fondos que no le corresponden a la Comunidad, sino a los municipios".

Lopo denunció así que el Gobierno regional "continúa incumpliendo una de sus principales obligaciones con las entidades locales," ya que la Región de Murcia sigue siendo la "única comunidad autónoma de España que carece de una Ley de Financiación Local" o de un fondo incondicionado que permita distribuir los recursos de forma objetiva, equitativa y respetando la autonomía de los ayuntamientos.

"Murcia es la única comunidad autónoma de España que carece de una Ley de Financiación Local" Virginia Lopo — Diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea

"Todos los gobiernos autonómicos han articulado mecanismos para garantizar la financiación de sus municipios. Todos, excepto el de López Miras, que lleva años castigando a los ayuntamientos mientras intenta responsabilizar al Gobierno de España de una situación cuya única causa es su falta de voluntad política", afirmó.

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Además, Lopo criticó que la Comunidad lleva años apropiándose de unos recursos que deberían reforzar la financiación municipal. "Año tras año, López Miras no destina a los ayuntamientos el dinero que percibe la Comunidad para financiar las funciones que, en el resto de España, desempeñan las diputaciones provinciales. Estamos hablando de más de 300 millones de euros que deberían servir para garantizar la suficiencia financiera de los municipios y que el Gobierno regional retiene en lugar de repartirlos de forma justa y transparente", señaló.