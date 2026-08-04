Una planta piloto en San Pedro del Pinatar para recuperar nutrientes del agua de criaderos de peces

Una planta piloto se pondrá en marcha en San Pedro del Pinatar con el objetivo de recuperar nutrientes del agua de criaderos de peces y mariscos. Esta forma de economía circular responde a una tecnología innovadora que desarrollará el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), basada en el cultivo de la salicornia, o espárrago de mar, como biofiltro natural (es decir, un sistema natural que limpia el agua mediante la acción de bacterias).

Así, se podrán aprovechar el nitrógeno y el fósforo presentes en el agua empleada en labores de acuicultura, al tiempo en que se reduce el impacto ambiental del sector.

La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo NPower, financiado por el programa Horizonte Europa, que cuenta con un presupuesto global de 8,95 millones de euros y reúne a 25 entidades de ocho países, coordinadas por el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (CETENMA).

Los resultados obtenidos en la planta piloto serán compartidos con el resto de socios europeos para facilitar la transferencia de conocimiento y la aplicación de esta tecnología en otras regiones.

Funcionamiento

En concreto, la actuación se desarrollará en el centro de recursos marinos del IMIDA, en San Pedro del Pinatar, donde se instalará una línea piloto demostrativa para el cultivo de salicornia utilizando el agua sobrante de la actividad acuícola.

Esta planta halófila actuará como un biofiltro natural, captando el nitrógeno y el fósforo presentes en el agua para reducir su concentración y favorecer su aprovechamiento, al transformar estos nutrientes en biomasa dentro de un modelo de economía circular.

Durante el proyecto se analizará el comportamiento de la instalación, mediante el seguimiento de los flujos de nutrientes, la capacidad de tratamiento de los efluentes, la recuperación de nitrógeno y fósforo y la producción de biomasa.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, destacó que "la Región de Murcia vuelve a situarse a la vanguardia de la innovación aplicada al sector agroalimentario y acuícola, liderando soluciones que combinan sostenibilidad, investigación y transferencia de conocimiento para dar respuesta a los grandes retos ambientales de Europa"

Noticias relacionadas

"Queremos que la investigación que se desarrolla en la Región de Murcia se traduzca en soluciones reales para nuestros sectores productivos. Este proyecto demuestra cómo la innovación puede mejorar la competitividad de la acuicultura al tiempo que protege nuestros recursos naturales", agregó el consejero.