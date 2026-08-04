El paro repunta en julio en la Región y encadena dos meses de subidas pese a marcar su mejor dato desde 2008

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 748 personas en julio en Murcia en relación al mes anterior, un 1% más, hasta alcanzar los 73.988 desempleados, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con este repunte, la Región de Murcia encadena ya dos meses consecutivos de subidas en el número de parados.

Pese al aumento, la cifra total de desempleados sigue siendo la más baja registrada en un mes de julio desde 2008. De hecho, desde que arrancó la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en julio en la mayoría de ocasiones en la Región (16 veces), frente a las 14 en las que ha subido. Además, el repunte de este último mes es la menor subida en un mes de julio desde 2022.

Si se mira la evolución interanual, el desempleo en Murcia acumula un descenso de 332 parados en el último año, lo que representa una caída del 0,4%.

El paro baja en Servicios pero sube en el resto de sectores

Por sectores de actividad, el paro bajó únicamente en Servicios, con 113 desempleados menos (-0,23%). En el resto de sectores, la tendencia fue al alza: 'Sin empleo anterior' sumó 404 parados más (+4,68%), Construcción creció en 185 (+3,68%), Agricultura aumentó en 184 (+5,19%) e Industria subió en 88 personas (+1,29%).

Al cierre de julio, Servicios sigue siendo, con diferencia, el sector con más parados en la Región (49.093), seguido de 'Sin empleo anterior' (9.029). En el extremo opuesto, los sectores con menos desempleados son Agricultura (3.728), Construcción (5.216) e Industria (6.922).

Sube más el paro entre los hombres que entre las mujeres

En cuanto a la distribución por sexos, de los 73.988 desempleados registrados en julio en Murcia, 45.697 fueron mujeres, 117 más que el mes anterior (+0,3%), y 28.291, hombres, con un aumento de 631 parados respecto a junio (+2,3%).

Por edad, el paro entre los menores de 25 años aumentó en 54 personas (+0,7%), mientras que entre las personas de 25 años o más el incremento fue de 694 desempleados (+1,05%).

A nivel nacional, Cataluña (+7.705), la Comunidad Valenciana (+7.021) y Madrid (+3.822) fueron las comunidades autónomas donde más creció el desempleo en julio, mientras que Andalucía, Extremadura y Cantabria registraron los mayores retrocesos, con caídas de 9.661, 767 y 250 parados, respectivamente.

Contratación: más contratos indefinidos aunque caiga el total

En el capítulo de contratación, en julio se firmaron 54.173 contratos en Murcia, un 2,5% menos que en el mismo mes del año anterior. De ese total, 28.823 fueron contratos indefinidos, una cifra un 4,6% superior a la de julio del año anterior, mientras que 25.350 fueron contratos temporales, un 9,5% menos.

En términos porcentuales, del total de contratos registrados en julio, el 46,79% fue temporal (frente al 45,18% del mes anterior) y el 53,21%, indefinido (el mes precedente fue del 54,82%).