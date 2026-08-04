Los pantanos de la cuenca del Segura pierden 6 hectómetros cúbicos en la última semana

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 630 hectómetros cúbicos, seis menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los embalses del Segura disponen de 304 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 271 más que la media que suelen almacenar en esta época (359 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 55,3% de su capacidad total.

Datos nacionales

En el conjunto del país, la reserva hídrica está al 69,6% y almacena 29.016 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En total, ha perdido 13,5 puntos y 7.577 hm3 desde el boletín del dos de julio.

Así lo ha anunciado el día en el que la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, ha avanzado que España registra ya el verano más cálido desde el inicio de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en 1961: la temperatura media en el país en junio y julio ha sido de 24,1ºC.

Los embalses españoles están cuatro puntos por encima que el año pasado por estas fechas (cuando se encontraban al 65,6% con 36.796 hm3). Sin embargo, superan en 15,8 puntos la media de la última década (cuando la reserva hídrica ha registrado un promedio de 30.155 hm3, es decir, el 53,8% de su capacidad).

Durante esta semana, las precipitaciones han sido muy escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Gijón, donde se han registrado 2,9 litros por metro cuadrado (l/m2). En este marco, la vertiente Atlántica se encuentra al 71,3% con 30.273 hm3. Mientras tanto, la Mediterránea está al 64,1% con 8.743 hm3.

En total, hay tres cuencas por encima del 80%: las Cuencas internas del País Vasco (85,7%); las Cuencas internas de Cataluña (82,4%) y Guadalete-Barbate (80,7%). Además, hay siete que superan el 70%: el Guadalquivir (76,9%); el Guadiana (76,6%); Tinto, Odiel y Piedras (76,4%); el Cantábrico Occidental (72,4%); el Cantábrico Oriental (71,2%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (70,6%) y el Miño-Sil (70,4%).

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El resto siguen superando el 50%: el Duero está al 68,4%; el Ebro al 64,9%; el Tajo al 64,3%; Galicia Costa al 62,1%; el Júcar al 58,5%; y el Segura al 55,3%.