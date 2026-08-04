Dos nuevos drones para luchar contra los vertidos ilegales en entornos naturales de la Región de Murcia

Dos nuevos drones refuerzan las labores de vigilancia y control en entornos naturales de la Región de Murcia con el objetivo de luchar contra vertidos ilegales, detectar irregularidades en tiempo real y generar cartografías detalladas.

Los drones suponen una inversión de 108.223 euros, financiados a través de fondos europeos, y cuentan con posicionamiento centimétrico, por lo que permiten obtener coordenadas con alta precisión.

"Con estas prestaciones nos será posible realizar inspecciones aéreas en vertederos y plantas de tratamiento; detectar irregularidades en tiempo real; generar cartografía detallada y modelos tridimensionales de puntos limpios y zonas de difícil acceso, así como controlar áreas protegidas para prevenir vertidos ilegales", detalló el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, este martes durante la presentación de los nuevos dispositivos en un acto celebrado en el entorno de la ensenada de La Fuente de Cabo Cope, en Águilas.

Los drones DJI Matrice de última generación cuentan también con casi una hora de autonomía y pueden transmitir sus datos con un alcance de hasta 20 kilómetros. Además, están especialmente diseñados para resistir al polvo y agua, y disponen de un sistema de detección de obstáculos en seis direcciones y compatibilidad con cámaras térmicas y multiespectrales, "lo que los convierte en equipos idóneos para inspecciones ambientales y de control de emisiones", declaró Vázquez.

Además de los propios drones, la Consejería también ha adquirido un equipo GNSS de posicionamiento por satélite destinado a realizar mediciones topográficas con una cámara integrada, lo que permite gestionar datos de campo de forma ágil y segura.

Estos dos nuevos aparatos se suman a los otros seis ya en uso por parte de la dirección general de Patrimonio Natural y Acción Climática, dedicados a la prevención y extinción de incendios forestales, así como al apoyo a las tareas de vigilancia y control de los agentes medioambientales.

Gestión inteligente de residuos

En el marco de la estrategia de digitalización de la Comunidad, se incorporan también 15 tabletas de exterior, especialmente diseñadas para entornos exigentes, que garantizan buenas condiciones de visibilidad incluso bajo luz solar directa y que soportan caídas de hasta 1,8 metros y condiciones extremas.

"Por todo ello, son dispositivos ideales para las inspecciones en vertederos, puntos limpios y zonas de difícil acceso, ya que poseen autonomía prolongada, conectividad avanzada y cámaras integradas para documentar evidencias en tiempo real", explicó el consejero.

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Juan María Vázquez apuntó que "estas nuevas herramientas, no solo mejorarán la operativa diaria, sino que abrirán la puerta a una gestión inteligente de residuos, basada en datos precisos para la toma de decisiones, reducción de las emisiones y cumplimiento de los objetivos europeos en economía circular".