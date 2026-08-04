Nueva concentración ciudadana para reclamar un Centro de Salud 24 horas

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha convocado una nueva manifestación para reclamar la apertura de un Centro de Salud 24 horas, una reivindicación histórica del municipio que volverá a reunir a vecinos, visitantes, asociaciones y colectivos el próximo 13 de agosto a las 20.00 horas, frente al Centro de Salud de Los Alcázares.

El anuncio fue realizado el pasado jueves por el alcalde, Mario Pérez Cervera, quien denuncia que los vecinos de Los Alcázares "tienen que abandonar el municipio a partir de las tres de la tarde para recibir atención sanitaria urgente".

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Pérez Cervera ha recordado que esta reivindicación cuenta con el respaldo de la Asamblea Regional, con miles de firmas recogidas entre la ciudadanía y con numerosas mociones aprobadas por el Ayuntamiento, pero que, pese a ello, el municipio sigue sin disponer de un servicio sanitario acorde a su población y a sus necesidades.