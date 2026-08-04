Nace la firma NextPoint, que releva a Sabic tras la adquisición de la factoría de Cartagena por Mutares

NexPoint Materials, que opera bajo el nombre de NexPoint, ha anunciado su lanzamiento como una empresa independiente de termoplásticos de ingeniería. La noticia se produce tras la finalización de la adquisición de Mutares SE & Co. KGaA del negocio en Europa y América de Termoplásticos de Ingeniería (ETP) de SABIC, informan fuentes de la firma en una nota.

La nueva empresa se fundamenta en décadas de innovación en materiales, excelencia en fabricación y experiencia en aplicaciones. Emplea aproximadamente a 2.800 personas y opera una red integrada de manufactura, técnica y comercial en Europa y América que apoya a los clientes allí donde operan, detalla la nota.

El lanzamiento de NexPoint marca un nuevo capítulo en la innovación en la ingeniería de termoplásticos, con un mayor enfoque en la colaboración entre clientes, proveedores y aliados. NexPoint seguirá ofreciendo productos fiables, experiencia técnica y soporte atento, sin interrupciones en las operaciones en curso, mientras aumenta la agilidad empresarial y optimiza la toma de decisiones.

NexPoint ofrece una amplia y conocida cartera de termoplásticos de ingeniería, como las resinas y mezclas de policarbonato LEXAN™ (PC), CYCOLAC™ acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y VALOX™ polibutileno tereftalato (PBT). Estas soluciones de materiales están ampliamente diseñadas para aplicaciones exigentes en los mercados automotriz, sanitario, eléctrico y electrónico, de la edificación y construcción, de consumo e industrial.

Según los impulsores, "el nombre NexPoint refleja el valor que la empresa aporta en el momento preciso en que los clientes necesitan la colaboración receptiva, una profunda experiencia en materiales y soluciones prácticas que ayuden a impulsar su negocio".

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"Como empresa autónoma, NexPoint acerca la toma de decisiones a los clientes para ayudarles a avanzar más rápido, resolver problemas cada vez más complejos y alcanzar sus objetivos con menos riesgos". La compañía velará por una transición fluida manteniendo un suministro y soporte al cliente fiables durante todo el proceso, aseguran.